近几年,亚太地区在科技创新技术的研发和应用上飞速发展,市场潜力巨大。亚太地区需要一个能够代表科技创新前沿的国际化盛会,发现更多亚太科技创新技术和应用,为创新打造一个国际化的舞台,也让全球的企业更好的落地亚太市场。澳门,未来定位是能够成为国际科技交流的平台,不仅仅是帮助中国内地公司通过澳门接触和拓展海外市场,海外公司也可以通过澳门进入粤港澳大湾区和内地市场。BEYOND 国际科技创新博览会将不仅是商业的盛会,也会是科技公司的年度聚会,更是个国际创新交流的平台,澳门可以通过 BEYOND 发现和整合更多全行业资源,为澳门经济和亚洲经济服务。

权威强大的组委会阵容,共同助力打造全球科技盛事

BEYOND 国际科技创新博览会,是由澳门科技总会主办,商务部外贸发展局和中国国际科技交流中心合办,动点科技、Forte Inc.、南光国际会议展览有限公司作为承办单位,中邮国际展览广告有限公司协办,澳门贸易投资促进局,粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化促进会作为支持单位,旨在成为全球科技产业新的聚焦点,链接亚太地区乃至全球科技生态。当前,澳门作为亚太重要的国际交流合作的链接点,澳门也逐渐具备了创新科技试验点的基础,BEYOND 国际科技创新博览会力争打造成为澳门的年度国际科技盛会。

展区设立四大领域主题,汇集全球创新与前沿科技

BEYOND 国际科技创新博览会展示规模为 50000 平米,展区涵盖四大主题,即:影响力科技,生命科学,新基建、智慧城市与生活,未来科技,可触及各行业受众将覆盖近 3000 万人,预计将有 20000 名专业观众到场观展,更有超过一百家国内外企业和驻华办事处组团参观。此外,主办方还将邀请国内外优质行业特邀买家在现场完成近千个邀约洽谈,并同期举办投融资、政府合作、商务合作等对接会,促进行业内部的相互交流合作并推动行业间的跨界融合,推动科技创新在生活、生产、娱乐等等场景中的应用。

汇聚数十场垂直主题活动,科技技术产业创新 “双激活”

BEYOND 国际科技创新博览会将举行盛大开幕式及数十场次主题论坛,深入剖析和挖掘涉及绿色经济、节能环保、农业与食品科技、医疗、健康、生命科学、未来出行、智慧城市、5G 物联网、金融科技、智慧生活、消费升级、未来科技等行业的风向和技术革新和产业创新内核,邀请国内外科技创新领域企业、全球各产业头部企业参与联动,共同构建国内国外双循环的新的格局,同期还将举办投融资、政府合作、商务合作等对接会,促进行业内高效对接及交流,以及创新走访和更多轻松的聚会派对,为与会者营造更多交流沟通的场景。



全球合作伙伴倾情加入,共襄国际科技创新盛事

BEYOND 国际科技创新博览会自启动以来受到了全球各个地区和国家的关注,目前,已接洽来自近 30 个国家和地区的合作伙伴,就大会各个方面和板块进行深度沟通,充分发挥合作伙伴在当地和擅长领域的优势和资源,共同促进 BEYOND 全方位的打造国际化的科技创新融合互动平台,推动亚太地区和全球的科技创新行业发展。其中来自中国香港、马来西亚、日本、印度、新加坡、泰国、越南等的 WORQ, BRINC, Finstep Asia, Jumpstart Media, SAMURAI INCUBATE, RevvX Ventures, Women in tech, True Digital Park, Yellowblocks 已确认达成合作并在 2021 年 2 月 8 日各公司代表与 BEYOND 组委会进行了首次线上研讨,就地域和领域双维度深入剖析和讨论,结合 BEYOND 国际科技创新博览会各个板块的特色与各公司优势和资源达成互利共赢的合作,协同共进为全球科技创新的繁荣贡献力量。



2021 年 8 月 26-28 日,澳门,BEYOND 国际科技创新博览会,期待你的参与!