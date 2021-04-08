根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2021 年 3 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 合计吸金超过 22.9 亿美元。本期共 37 家中国手游厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，，占全球 Top 100 手游发行商收入的 39.6%。详细内容如下：

中国手游发行商收入 Top 30

由于《State of Survival》、《King of Avalon》等游戏收入全线增长，FunPlus 本期收入环比增长 16.5%，重回中国手游发行商全球收入榜第 4 名。

莉莉丝旗下战争题材 SLG 手游《Warpath》于 3 月中旬加大推广力度，本期收入近 660 万美元。从目前的趋势看，该游戏有望成为发行商旗下又一收入主力。

得益于《斗罗大陆：武魂觉醒》在中国市场上市，以及《Puzzles & Survival》等产品在海外市场的卓越表现，三七互娱本期收入环比增长 19%，同比增长 120%，创下新的收入纪录。

友塔游戏旗下黑帮题材 SLG 手游《The Grand Mafia》保持稳健增长，本期该游戏收入突破 910 万美元，发行商收入亦环比增长 14.6%，创历史新高。

壳木游戏旗下星际题材 SLG 新游《Infinite Galaxy》，以及《Age of Z Origins》等产品在海外收入全线增长，使得发行商收入环比增长 15.4%，同样刷新历史纪录。

紫龙游戏奇幻武侠 RPG 手游《天地劫》于 3 月初上市后表现强劲，带动发行商收入环比激增 234%，跃升至榜单第 17 名。

继去年 6 月推出《最强蜗牛》之后，青瓷游戏于 2 月底再出爆款 Roguelike 手游《提灯与地下城》，并回归本期榜单第 23 名。

此外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商包括心动网络、Six Waves、智明星通、乐易网络、创酷互动、中手游和天游网络，共 37 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了新上市的《天地劫》和《提灯与地下城》，雷霆游戏《一念逍遥》延续上期的强劲表现，本期排名上升一位至第 9 名。

此外，榜单中两款棋牌游戏，腾讯《欢乐斗地主》和竞技世界《JJ 斗地主》均创下新的收入记录。《欢乐斗地主》3 月在中国 iOS 收入环比激增 62%，排名上升 7 位至第 13 名。竞技世界凭借《JJ 斗地主》的卓越表现，首次入围中国手游发行商全球收入排行榜第 29 名，位列同期全球发行商收入榜第 86 名。