在 2021 英特尔至强新品发布会上，英特尔宣布推出全新的数据中心平台，该平台以英特尔首款采用 10nm 制程工艺设计生产的第三代英特尔至强可扩展处理器（代号 “Ice Lake”）为基础。这一产品搭配英特尔傲腾持久内存与存储产品组合、以太网适配器、以及 FPGA 和经过优化的软件解决方案，将在数据中心、云、5G 和智能边缘等领域为行业客户提供强大性能与工作负载优化，进一步加快其对人工智能、数据分析、高性能计算等多种复杂工作负载的开发和部署，充分赋能行业数字化转型。

英特尔公司副总裁兼中国区总经理王锐在演讲中表示：“数字化已经成为了推动新旧世界转换的源动力，这也给整个技术产业界带来了前所未有的巨大机遇。随着万物云化，人工智能与高性能计算加速渗透，5G 迅速普及，智能边缘触发广泛的商业影响力，一个崭新的世界正以磅礴之势向我们走来。因此，作为唯一一家拥有软件、芯片、平台、封装和大规模制造技术，具有深度和广度的公司，英特尔将一如既往地专注于产品创新，续写摩尔定律的传奇，着力打造产业链生态，致力于成为客户信赖的合作伙伴。”

此次推出的第三代英特尔至强可扩展处理器是业内唯一内置人工智能加速，并提供广泛软件优化和整体解决方案的数据中心 CPU。与前一代产品相比，全新第三代英特尔至强可扩展处理器在主流数据中心工作负载上性能平均提升 46%，全新的硬件和软件优化可以提供高达 74% 的人工智能加速。该产品在 20 种主流人工智能工作负载上可表现出最高 1.5 倍于 AMD EPYC 7763 的性能优势，以及最高 1.3 倍于英伟达 A100 GPU 的性能优势。此外，该产品采用英特尔密码操作硬件加速，内置英特尔软件防护扩展，能够保护敏感代码和数据，并可为诸多重要的加密算法提供突破性的性能。

在本次大会上，英特尔同时发布了与北京移动公司和当红齐天集团在 “5G VR 电子竞技全国挑战赛” 上的合作。英特尔基于以英特尔至强可扩展处理器为核心的云边端协同的 5G 产品实力，与北京移动公司合作 5G+MEC 解决方案，再融合到当红齐天集团的 VR 电竞中。在未来，解决方案将采用第三代英特尔至强可扩展处理器，它在保持了与上一代产品的一致性和兼容性的同时针对多种工作负载类型和性能水平进行了优化，平台内含英特尔软件防护扩展，从边缘到云端，实时保护数据和应用代码，将更有力地保障 VR 电竞赛事的进行，创造更实时、顺畅、沉浸的游戏体验。