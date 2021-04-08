4 月 8 日，联想召开了以 “冷 快” 为主题的新品发布会，拯救者电竞手机 2 Pro 正式亮相。拯救者作为专属于热血玩家的电竞品牌，致力于为玩家带来极致游戏体验。联想中国区手机业务部总经理陈劲表示 “如果说去年的拯救者电竞手机 Pro，实现了让玩家们玩得爽的目标，新一代的拯救者则更多的关注，如何让你赢！”

“冷 快”——冷静则赢，唯快不破！便是拯救者电竞手机 2 Pro 帮助用户逢玩必赢的唯一答案。拯救者电竞手机 2 Pro 搭载最新骁龙 888 旗舰芯片，配合双涡扇增压液冷主被动一体中置散热系统——渢，解除性能封印，进一步将至强性能极限释放，散热效率再升级；同时创新搭载八指操控体系，召唤八神，解咒疾速操控。

拯救者电竞手机 2 Pro 于 4 月 9 日正式开售，售价 3699 元起。

骁龙 888 旗舰处理器，巅峰性能再突破

作为全新一代电竞旗舰，拯救者电竞手机 2 Pro 搭载最新一代骁龙 888 旗舰芯片，采用最新一代 5nm 工艺制造。CPU 采用 8 核 Kryo 680 结构，较于上一代性能及功效均提升 25%；GPU 方面，采用 Adreno 660，较上一代图像渲染速度提升 35%，能效提升 20%，并在游戏方面设置专属优化，为极致体验保驾护航。得益于满血版 UFS 3.1 与满血版 LPDDR5 加持，读写载入速率皆大幅提升，为旗舰性能表现再度加码。

ATA 2.0中置架构革新升级，性能释放跃迁之作

拥有强劲的硬件配置只是立足之本，如何将性能满血释放才是拯救者电竞手机 2 Pro 的核心课题。拯救者电竞手机 2 Pro 搭载双涡扇增压液冷主被动一体中置散热系统——渢。在革命性 ATA 2.0 中置架构的加持下，构建三位一体、四向散热的全新散热方案，散热效率再攀新高。

“渢” 为中置热源设置超大液冷 VC 散热，从而实现由中间到两侧的快速均热。内置纯铜密闭风道，纯铜材质散热效率是普通材质的十倍以上，同时在独特 T 型风道设计的加持下，可进一步延长机身内热交换时间，带走更多热量。

增加散热材质只是被动散热的基本操作，能够主动完成内外热量交换才是 “渢” 高效散热的核心。拯救者电竞手机 2 Pro 机身内置双涡轮增压风扇，0.22mm 超薄扇刃风阻更小，带来更大通风量。同时，一进风一出风的串联增压设计，可大幅提升机身内空气循环速度，根据中国计量科学研究院的实际测试结果显示，风扇最高通风量可达到 2724.3ml/min，相当于每分钟完成 750 次内外热量交换，散热效能翻倍。

创新八指操控体系，召唤八神战机尽在掌握

电竞旗舰绝不止于硬件上的堆料，操控体验上的升维同样是它的高分必修课。拯救者电竞手机 2 Pro 创新八指操控体系-八神键，在系统层将手机变成一套手柄外设，真实还原手柄按键布局与操控方式。

八神键由机身顶部的两组四颗超声波按键，背部两条竖向电容滑动按键以及屏幕两侧的对称压感区域组成。支持单独点击、贴指连点、滑动即触发和屏幕压感等不同的操作方式，配合陀螺仪可实现 400 余种组合方案。玩家可根据自身游戏习惯，开启多组按键功能，让复杂操作一触即发，快人一步决胜毫秒之间。

三重 BUFF 优化加持，酣畅体验触手可及

为了更加沉浸的游戏体验，拯救者电竞手机 2 Pro 特设三重 BUFF 加成，进行触觉、听觉全方位优化。

第一重 BUFF：双 X 轴线性马达，重塑触感生态

拯救者电竞手机 2 Pro 配备了业界领先的对称式双 X 轴线性马达，同时与瑞声科技合作，搭载 RichTap 集成触觉反馈解决方案，游戏中可以实现不同枪械的后座力、拉栓、子弹上膛等场景，增强游戏中的开枪的打击感、枪械的操控感和真实感，也可增强玩家在游戏中对枪械特性的辨识度。还能模拟按键的机械感，时钟拨盘的细微振动，心脏跳动等日常的场景效果，广泛应用在社交，游戏，音乐等众多内容场景。这将大幅度提升用户的整体触觉体验，让拯救者电竞手机 2 Pro 成为触觉反馈场景最多，仿生效果最好的手机之一。

第二重 BUFF：对称式正出音双扬声器，自然而逼真的震撼体验

拯救者电竞手机 2 Pro 配备对称式正出音双扬声器，拥有业界最大双等效 1.60cc 音腔。同时，在杜比全景声的加持下，能够带来不可思议的音质，呈现令人惊艳的细节、层次感和真实感。玩家在体验杜比全景声格式的游戏时，可以感受游戏声音从四面八方而来，富有引人入胜的空间感。让声音成为你的优势，精确判断敌人的方向，引领自己为荣誉而战。

第三重 BUFF：双动力闪充，实现大电池与快充的最优解

拯救者电竞手机 2 Pro 配备 5500mAh 容量大电池及双路 90w 快充，30 分钟即可充满，长续航也带来更持久的畅玩体验。同时支持健康充电，通过高压保护和电流限制，可更好的延长电池寿命。

针对游戏过程中充电导致的手机发热、卡顿等问题，拯救者电竞手机 2 Pro 特设旁路充电功能，届时充电器会只给系统供电，而不给电池进电。这样既保证手机不会发热，电量也不会下降。

720Hz采样率三星定制电竞全面屏， 畅享灵敏操控体验

拯救者电竞手机 2 Pro 配备了一块 6.92 英寸 AMOLED 144Hz 的三星定制电竞无孔屏幕，采用最新 E4 发光材料和钻石排列，显示效果再度升维。配备 pixelworks 独立显示增强芯片，在实现高刷同时，保证了出色的显示素质。拥有业界最强 720Hz 的多指采样率及业界最低 3.8ms 的屏幕触控延迟，瞬时响应，为用户提供灵敏跟手的操控体验。

支持 HDR10+的屏幕显示认证，拥有 111.1% 的 P3 广色域覆盖，Delta E<0.5，无论是打游戏，还是看视频都能拥有细腻逼真的显示效果。

此外，针对用户特殊光线环境下的使用场景，这块屏幕也进行了专属优化。拯救者电竞手机 2 Pro 屏幕峰值亮度最高可达 1300 尼特，即使在刺眼阳光下，屏幕显示内容依旧清晰可见。值得一提的是，该屏幕还通过了德国莱茵 TUV 防蓝光护眼认证，支持全局 DC 调光，即使在暗光环境下，也能为用户带来更加舒适护眼的视觉体验。

业界顶级影像系统，全新体验前所未见

拯救者电竞手机 2 Pro 致力于让每个不凡的你都拥有成为主播闪闪发光的机会。全新主播级 4400 万像素中置弹出式前摄 2.0，拥有业界领先的基于神经网络的虚拟形象生成技术，用户可通过 AI 人脸属性检测自动生成专属形象，也可自定义形象捏脸，多种造型任你选择，虚拟形象助你即刻 C 位出道。

后摄方面，拯救者电竞手机 2 Pro 搭载 6400 万像素双摄影像系统。1600 万像素超广角微距镜头，拥有 120°的广阔取景范围；6400 万像素 1/1.32 英寸超大传感器，配备超强解析力及感光面积，堪比相机级进光量带来专业级的细节丰富度，即使在极暗条件下也能够拍摄出亮度更高、噪点更少的质感大片。

视频拍摄方面，拯救者电竞手机 2 Pro 支持 HDR10+全流程体验，可为用户提供从拍摄、处理到显示，全程高动态色彩的视觉享受。更支持 8K 视频、导演模式、Audio Zoom 音频变焦等多种功能，强悍功能带来出色摄录体验。

配色方面，拯救者电竞手 2 Pro 提供玄和晓两个配色可选，玄刃破晓重塑功能美学，打造功能与形态的和谐之美。

拯救者电竞手机 2 Pro 的 8+128GB 版本售价 3699 元，12+128GB 版本售价 4099 元，12+256GB 版本售价 4399 元，16+512GB 版本售价 5299 元，18+512GB 版本售价 5999 元。

拯救者电竞手机 2 Pro 已与中国移动咪咕公司达成深度合作：中国移动咪咕为其独家定制了超级游戏库——“咪咕快游” 云游戏 APP，让玩家轻松体验百余款 3A 主机大作和海量精品手游；用户还可通过咪咕多个入口，获得优先购买拯救者电竞手机 2 Pro 的机会。首销平台包括联想官方商城、联想来酷线下门店、京东商城、联想乐呗商城，现已开启预售，4 月 9 日 10 点现货首销。