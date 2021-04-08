新加坡零售视觉识别技术独角兽 Trax 近日宣布，获得了来自软银愿景基金（二号）及黑岩集团领投的 6.4 亿美元 E 轮融资。索尼创新基金、加拿大养老基金 OMERS 等新加入参投。据了解，摩根大通在这轮投资中充当了 Trax 的配售代理。

Trax 成立于 2010 年，主要为零售业提供计算机视觉识别解决方案，以帮助其更好完成销售目标。该公司是新加坡的第二家独角兽初创公司。除上述机构外，包括华平投资、博裕资本、厚朴投资、GIC 等均有对其参投。

Trax 表示，其云平台可为客户提供可视化的商店实时状况，从而加速零售快消企业的数字化转型，以适应瞬息万变的消费行为。此外，Trax 的方案也能过帮助用户及时做出基于数据驱动的决策，及时作出纠正和调整。

Trax 的执行董事长兼联合创始人 Joel Bar-El 表示，零售业正以前所未有的规模和速度拥抱数字技术，而 2020 年的种种波折也并没有阻止 Trax 的前进步伐。过去一年中，Trax 先后推出了自动化货架监控解决方案以及企业向的动态化商品销售服务方案，以帮助零售品牌更好的把握商品的销售和库存。

Trax 的首席执行官 Justin Behar 透露，Trax 将把这笔资金用于团队发展、扩大其市场规模和零售商业务、以及推动 Trax 在下一阶段的增长和创新。

编译：Rachel