近日，云柚货运宣布完成数千万美元 B 轮融资，本轮融资由腾讯和专注于物流领域的钟鼎资本联合领投。此前，云柚货运曾获得腾讯和愉悦资本领投的 A 轮、信天创投领投的 Pre-A 轮和蓝驰创投领投的天使轮。本轮融资将用于扩大业务规模、扩张运行区域和车型；加大研发投入，尤其是数字孪生的建设及算法。

云柚货运成立于 2016 年，是一家智慧物流解决方案提供商，创始人周吉龙毕业于北京大学，曾服务德意志银行、麦肯锡和中金公司，团队成员主要来自知名对冲基金 PAG、货车帮、德邦物流、狮桥集团、阿里巴巴、美团等企业，毕业于北大、清华、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院等国内外院校，兼具算法、物流和互联网背景。

云柚货运专注的 B2B 运输市场有 3 万亿的规模，但供需两端均非常分散。供给端基本都是个体司机，没有车队或有组织的运力，履约服务能力差，车辆的组织、调度、配货依赖人工和经验；然而在需求端，货主希望继续降低成本，但基于现有运行方式硬压成本已经到了极限，整个行业需要新的效率提升方法。

针对以上行业痛点，云柚货运将运输全过程数字化，针对典型物流场景中的配载、路径规划、车辆调度等问题，自主开发了多重融合算法、机器学习以及运筹学支撑的智慧物流中央大脑。

目前，云柚货运的算法能力可以支持十万单量级的实时决策，秒级输出路径规划和调度方案，支持实时动态调度、定价和运营决策。基于算法决策，云柚实现了平均单个车辆运行效率及净收入提高 60-70%。

云柚货运已服务上千家制造业企业、贸易流通类企业及三方物流公司，月收入数千万，业务量以每季度翻一倍的速度增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。