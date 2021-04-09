Bang & Olufsen 今日宣布推出首款无线游戏头戴式耳机 Beoplay Portal。拥有精巧外观、优质材质、沉浸式音效体验， Beoplay Portal 将 Bang & Olufsen 的所有标志性元素融入游戏领域，并在此基础上将之升华。无论是打游戏、看电影还是欣赏音乐，Beoplay Portal 都能轻松应对，同时还能带来低延迟环绕声、卓越的麦克风性能、自适应主动降噪、透明模式和优雅的用户界面等功能体验。这款精心制作的轻量级耳机能够打造长时间佩戴的舒适性、便捷的操作和出色的声学表现。

“Beoplay Portal 是首款将游戏技术与 Bang & Olufsen 标志性音效、设计和工艺相结合的游戏耳机”Bang & Olufsen 的 On-The-Go 品类主管兼负责人 Dorte Vestergaard 表示。“ 我们的设计师和工程师经过不懈努力，创造了一款既能满足游戏领域先进技术需求，又能在日常使用中表现出色的耳机。Bang & Olufsen 非常荣幸能够通过这款具有里程碑意义的耳机进军游戏市场。”

专为 XBOX 设计

Beoplay Portal 隶属于 “专为 Xbox 设计”项目，可顺畅连接 Xbox X|S 系列和 Xbox One 手柄，提供低延迟、高保真的连接。Beoplay Portal 还可以通过蓝牙5.1、aptX™ 自适应技术以及 USB-C 兼容电脑和移动设备，让游戏玩家可以随时随地享受身临其境的聆听体验。

纯净清晰的音质

Beoplay Portal 由 Bang & Olufsen 的著名音效师调音，打造丰富纯粹、细腻纯净的声音体验。Beoplay Portal 采用两个定制设计的 40mm 驱动器，内有钕磁铁，可确保声音精准而真实。耳机采用杜比全景声技术，可传递虚拟环绕声，为游戏、电影和音乐增添深度和质感。

新一代自适应主动降噪技术进一步提升了 Beoplay Portal 的音质。通过结合使用前反馈主动降噪和后反馈主动降噪，Beoplay Portal 为用户营造了全方位的沉浸式音效体验，即使在嘈杂的环境中也能享受每一个声音细节。同时，新增的 Own Voice 功能还可确保在消除噪音的同时，让用户听到自己的声音。

隽永的设计和一丝不苟的工艺

Beoplay Portal 由 Jakob Wagner 与 Bang & Olufsen 设计团队合作设计，其外观时尚、佩戴舒适、经久耐用，同时有炭黑色、雾灰色和海军蓝三种配色可供选择。耳罩上灵敏的铝制转盘由 Bang＆Olufsen 专有的阳极氧化技术打造而成，渐变效果自然而惊艳。

耳机的耳垫由柔软小羊皮包裹，由记忆海绵填充，能够对下颌起到支撑作用。每块海绵的后部都有一处细微的突起，贴合用户的头部形状，从而提高舒适度并减少漏音。内部头带上配有减压衬垫，可减轻头顶压力，衬垫外还包裹着一层耐用透气的优质竹纤维织物。Beoplay Portal 耳机重量仅为282克，是无线头戴式耳机中最轻的一款，非常适合长时间佩戴。

另外，Beoplay Portal 配备了全新的虚拟麦克风杆，而大多数游戏耳机采用的是传统支架。Beoplay Portal 使用定向波束形成技术，麦克风阵列有助于识别并放大用户的声音，同时消除背景噪音，无论是呼唤队友或与朋友电话聊天都清晰畅通。

优雅的用户界面和全新的 Bang & Olufsen App

Beoplay Portal 具有优雅的用户界面，该界面由内置于耳罩侧面的灵敏触摸控件组成。通过简单的手势，用户即可调节音量，调整ANC和透明模式，控制音乐和通话。

用户也可以在 Bang＆Olufsen App（适用于iOS和Android）中实现相同的功能。随着 Beoplay Portal 的推出，Bang＆Olufsen App 也做了相应的更新调整，融入了游戏模式，增加了专为游戏玩家设计的一组新功能，包括麦克风优化和游戏/聊天平衡。当用户使用适配器或 USB-C 将耳机连接到 Xbox 或电脑时，游戏模式将被自动激活。使用蓝牙连接后，这些功能将适应传统耳机的需求，应用程序的用户界面也会相应调整。

Beoplay Portal 搭载 1200 mAh 锂离子电池，在开启蓝牙和主动降噪功能状态下，可持续播放长达24小时；在开启 Xbox 无线连接、蓝牙和主动降噪功能时，可持续播放 12小时。

零售

Beoplay Portal （建议零售价 3,898 元），提供 3 种颜色可选，其中炭黑色将于 2021 年 4 月 29 日上市，雾灰色与海军蓝将陆续上市，在 Bang & Olufsen 专卖店、B&O 专卖店发售、Lifestyle 零售商指定店铺、数码零售商指定店铺、B&O 天猫官方旗舰店、B&O 京东自营旗舰店和 B&O 官方微信商城发售。无线适配器将单独出售。