  Bang & Olufsen 今日宣布推出首款无线游戏头戴式耳机 Beoplay Portal。拥有精巧外观、优质材质、沉浸式音效体验， Beoplay Portal Bang & Olufsen 的所有标志性元素融入游戏领域，并在此基础上将之升华。无论是打游戏、看电影还是欣赏音乐，Beoplay Portal 都能轻松应对，同时还能带来低延迟环绕声、卓越的麦克风性能、自适应主动降噪、透明模式和优雅的用户界面等功能体验。这款精心制作的轻量级耳机能够打造长时间佩戴的舒适性、便捷的操作和出色的声学表现。

Beoplay Portal 是首款将游戏技术与 Bang & Olufsen 标志性音效、设计和工艺相结合的游戏耳机Bang & Olufsen On-The-Go 品类主管兼负责人 Dorte Vestergaard 表示。 我们的设计师和工程师经过不懈努力，创造了一款既能满足游戏领域先进技术需求，又能在日常使用中表现出色的耳机。Bang & Olufsen 非常荣幸能够通过这款具有里程碑意义的耳机进军游戏市场。

专为 XBOX 设计

Beoplay Portal 隶属于 “专为 Xbox 设计”项目，可顺畅连接 Xbox X|S 系列和 Xbox One 手柄，提供低延迟、高保真的连接。Beoplay Portal 还可以通过蓝牙5.1aptX™ 自适应技术以及 USB-C 兼容电脑和移动设备，让游戏玩家可以随时随地享受身临其境的聆听体验。

纯净清晰的音质

Beoplay Portal Bang & Olufsen 的著名音效师调音，打造丰富纯粹、细腻纯净的声音体验。Beoplay Portal 采用两个定制设计的 40mm 驱动器，内有钕磁铁，可确保声音精准而真实。耳机采用杜比全景声技术，可传递虚拟环绕声，为游戏、电影和音乐增添深度和质感。

新一代自适应主动降噪技术进一步提升了 Beoplay Portal 的音质。通过结合使用前反馈主动降噪和后反馈主动降噪，Beoplay Portal 为用户营造了全方位的沉浸式音效体验，即使在嘈杂的环境中也能享受每一个声音细节。同时，新增的 Own Voice 功能还可确保在消除噪音的同时，让用户听到自己的声音。

隽永的设计和一丝不苟的工艺

Beoplay Portal Jakob Wagner Bang & Olufsen 设计团队合作设计，其外观时尚、佩戴舒适、经久耐用，同时有炭黑色、雾灰色和海军蓝三种配色可供选择。耳罩上灵敏的铝制转盘 BangOlufsen 专有阳极氧化技术打造而成，渐变效果自然而惊艳。

耳机的耳垫由柔软小羊皮包裹，由记忆海绵填充，能够对下颌起到支撑作用。每块海绵的后部都有一细微的突起，贴合用户的头部形状，从而提高舒适度并减少漏音。内部头带上配有减压衬垫，可减轻头顶压力，衬垫外包裹着一层耐用透气的优质竹纤维织物。Beoplay Portal 耳机重量仅为282是无线头戴式耳机中最轻的一款非常适合长时间佩戴

另外，Beoplay Portal 配备了全新的虚拟麦克风杆，而大多数游戏耳机采用的是传统支架Beoplay Portal 使用定向波束形成技术，麦克风阵列有助于识别并放大用户的声音，同时消除背景噪音，无论是呼唤队友与朋友电话聊天都清晰畅通

优雅的用户界面和全新的 Bang & Olufsen App

Beoplay Portal 具有优雅的用户界面，该界面由内置于耳罩侧面的灵敏触摸控件组成。通过简单的手势，用户即可调节音量，调整ANC和透明模式，控制音乐和通话。

用户也可以 BangOlufsen App（适用于iOSAndroid）中实现相同的功能。随着 Beoplay Portal 的推出，Bang＆Olufsen App 也做了相应的更新调整，融入了游戏模式增加了专为游戏玩家设计的一组新功能包括麦克风优化和游戏/聊天平衡。当用户使用适配器 USB-C 将耳机连接到 Xbox 或电脑时，游戏模式将被自动激活。使用蓝牙连接后，这些功能将适应传统耳机的需求，应用程序的用户界面也会相应调整。

Beoplay Portal 搭载 1200 mAh 锂离子电池，在开启蓝牙和主动降噪功能状态下，可持续播放长达24小时；在开启 Xbox 无线连接、蓝牙和主动降噪功能时，可持续播放 12小时。

零售

Beoplay Portal （建议零售价 3,898 元），提供 3 种颜色可选，其中炭黑色将于 2021429 日上市，雾灰色与海军蓝将陆续上市，在 Bang & Olufsen 专卖店、B&O 专卖店发售、Lifestyle 零售商指定店铺、数码零售商指定店铺、B&O 天猫官方旗舰店、B&O 京东自营旗舰店和 B&O 官方微信商城发售。无线适配器将单独出售。

Bang & Olufsen BEOPLAY PORTAL 无线游戏头戴式降噪耳机