华为发布面向 5.5 G 上行超宽带（UCBC）演进的 “5G+8K”3D VR 端到端解决方案，将能有效突破传统 3D VR 空间视频媒体生产的技术障碍，提升媒体常态化制作的生产效率，为广大消费者带来身临其境的直播体验。

当前，线上演唱会，慢直播等各种新应用场景不断涌现，沉浸和自由日益成为视频演进的主旋律。相对于传统平面视频，8K 3D VR 空间视频在清晰度、色彩饱和度、操作自由度上更接近真实世界，同时还能带来 3D 呈现形式的全新体验。8K 3D VR 空间视频不仅能使普通观众通过娱乐视频感受世界的精彩，而且在工业制造领域有望成为传统工业实现数字化改造的新生产要素。

随着 5.5 G 上行超宽带（UCBC）技术的演进，8K 甚至 12K 的相机前端采集部署将会快速普及，并催生更多上行百兆+甚至更高速率的应用。同时，5.5G 上行超宽带（UCBC）技术的发展也将使媒体制作不再受场地限制，进一步提升媒体常态化生产的效率。

近日，华为通过超高清视频技术在广州大剧院 “5G 智慧剧院” 完成了 8K 3D VR 的精彩选段拍摄，突破传统镜框式舞台视角，将舞台丰富的内涵以更多元的方式呈现，让观众感受到身临其境般震撼的场景。