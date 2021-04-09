印度社交媒体 ShareChat 近日宣布完成新一轮 5.02 亿美元融资，由老虎环球基金、Lightspeed、Snap、Twitter 和其他投资方共同投资。此轮融资之后，ShareChat 估值增至 21 亿美元以上。本轮融资将用于加大技术创新力度，支持用户增长。

ShareChat 成立于 2015 年，由 Ankush Sachdeva、Bhanu Singh 和 Farid Ahsan 联合成立，旨在为印度本地用户提供新的社交互动方式。

ShareChat 允许用户用 15 种印度语言发布内容，用户可以在平台上分享自己的心情、记录生活、发布文字和视频、结交新的朋友。ShareChat 界面的操作难度非常低，新用户也能马上上手，这使得该软件很快地渗入了印度互联网的下沉市场。

经过多年的发展，ShareChat 不断提升其内容多样性。目前 ShareChat 已成为印度最大的区域社交媒体，MAU（Monthly Active User）达 1.6 亿。

2020 年，ShareChat 推出了短视频应用 Moj。Moj 允许用户下载和上传 15 秒视频，同时，Moj 还可以利用 ShareChat 平台的社交功能，为视频用户建立一个分享视频的社交圈。

Moj 在 TikTok 离开印度市场之后填补了市场空白。据 ShareChat CEO 兼联合创始人 Ankush Sachdeva 介绍，Moj 上线 9 个月内，MAU 已达 1.2 亿。

对于未来市场，Ankush Sachdeva 表示，从公司发展阶段来看，ShareChat 和 Moj 两个产品都正处在重要的转折点。“我们已经看到了中国短视频市场的规模，80% 的互联网用户会每天使用短视频产品。互联网在印度的普及正越来越深入，这对我们是很大的利好，未来我们的产品矩阵总 MAU 将超过 10 亿。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。