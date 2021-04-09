腾讯宣布上线 “电子签平台”，联合合作伙伴为企业、个人用户提供安全便捷的电子合同签约及相应的证据保全服务。通过这一产品，用户可以在实名认证的前提下，与指定方线上签约，并将签约过程和结果通过区块链技术全程固定保存，确保合同的效力。

腾讯电子签推出了基于微信小程序的 “小收据” 和 “小合同” 产品，主打 “轻合同” 场景，方便 C 端用户直接开具收据、签订合同。用户在微信中搜索 “腾讯电子签”，打开小程序即可使用。小收据可以帮助用户确认收付款双方的真实身份、给付目的和金额，快速生成规范、不可篡改的交易凭据。

据介绍，“小收据” 以权威 CA（证书颁发机构）签发的数字证书为基础，结合区块链等技术，完全符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等法律的规定，是用户实施民事法律行为的有效证明。

个人类批发零售、房屋租赁、教育培训等 C2C 交易中，都可以使用 “小收据” 快速生成具备法律效力的电子收据。比如，在租房时，用户通过微信向房东转账交租，房东就可以通过小收据给用户打个收条。

腾讯电子签产品负责人透露，基于微信小程序的 “小合同” 也即将上线，届时用户可通过微信小程序直接签署更多场景、更加复杂的合同。

另外，为了满足企业客户的电子合同需求，腾讯电子签平台也推出了电子签 SaaS 版、电子签集成版等服务，结合腾讯云底层技术与合作伙伴能力，满足企业客户更复杂多样的合同需求，提供深度能力支持。

面向企业，腾讯电子签 SaaS 版提供合同管理系统，支持上传合同、配置合同内容、印章管理、在线合同管理等功能。企业在系统中发起合同，发送给指定用户，该用户在微信小程序中即可完成签署，实现轻量签约体验。

除 SaaS 版外，腾讯电子签还提供 API 接口，满足企业嵌入系统的定制化需求。借助千帆技术中台，企业可将电子签能力快速集成到 HR、财务等 SaaS 产品中，与企业内部组织架构互联互通。

腾讯电子签平台的签约流程严格按照法律要求，对电子合同全生命周期的关键电子证据进行存证保全，上传至区块链可信存证平台——“至信链”，确保合同无法篡改。“至信链” 已与多家法院诉服平台完成对接，可以帮助用户在合同纠纷发生时，便捷地提交区块链固定的电子合同证据，快速实现定分止争。

目前腾讯电子签平台已为教育、房地产、物流等多类行业客户提供服务。同时，腾讯电子签平台也与国内知名电子认证服务机构、法大大等专业 SaaS 服务商合作。据悉，通过开放平台能力，腾讯电子签平台已为法大大在跨平台统一身份管理，企业系统集成和数据互通等场景提供服务; 未来也将在智能合同等专业法律垂直产品领域积极探索合作。

面向各类合作伙伴，腾讯电子签平台秉承开放共建理念，积极探索生态建设。横向上，广泛吸纳律所、公证处和专业合同法律服务商等，基于电子签平台为各类用户提供更加丰富的生态应用，如：远程见证、远程会议签约、合同起草与审查等。

纵向上，积极与保险公司、人民法院探索合同纠纷法律服务保险、合同纠纷智能审判等促进诚信履约的保障机制建设，打消用户签约的后顾之忧、为企业提供更加完善可靠的全链条电子合同服务。

腾讯电子签平台负责人表示：“电子合同已经成为当前经济运行中至为重要的工具。腾讯将依托微信生态拓展电子签的连接能力，依托 CA 机构、腾讯云、至信链等夯实电子签的底层技术。同时，我们将积极与行业合作伙伴合作，不断完善服务链条，为企业和个人提供安全、便捷、高效的电子签约服务。”