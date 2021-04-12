4 月 12 日，滴滴出行宣布与武汉大学达成协议，双方拟在高水平人才培养、人才招聘、科研合作、课程建设等方面开展合作。武汉大学副校长吴平，滴滴出行联合创始人兼 CTO、滴滴自动驾驶公司 CEO 张博与计算机学院师生代表等 400 余人共同出席活动。

双方除联合培养高水平人才，还将在自动驾驶、汽车创新研发、智能出行人工智能等项目科研、课程建设等方面开展深入合作。

作为武汉大学的校友，张博表示，希望能同母校一起为共享出行领域吸引和培养创新科技人才。期待滴滴与武汉大学未来能在人才、技术和场景等多方面优势互补，培养面向未来的顶尖科技人才。

吴平副校长指出，滴滴是国家科技创新的代表性企业之一，在智慧交通、机器学习、数据挖掘和大数据等领域，取得了多项业界领先的技术成果，成绩斐然。此次人才联合培养，契合了学校当前人才培养的需要。她期待与滴滴建立合作育人的机制，定向培养一批应用型、创新型人才。

活动现场，张博发布了滴滴未来精英人才品牌计划，特别介绍了滴滴近期开启的未来精英实习生计划和博士后工作站。他邀请全球高校科技人才共同参与 “滴滴未来精英” 计划，一同在多元化的业务场景里，攻克核心技术难题和探索技术前沿。