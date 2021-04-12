爱数智慧宣布其已于今年年初完成数千万元 B 轮融资。本轮融资由凡创资本投资，融资将用于打造面向全球人工智能工作者的 AI 开源社区，对话式 AI 的数据集产品设计，以及数据采集标注 SaaS 平台研发等方面。

自成立之日起，爱数智慧为国内外行业客户，包括金融、IoT、汽车、社交等行业提供专业的人工智能 AI 数据解决方案，业务涵盖数据处理方案设计、训练/测试数据集产品、数据标签化，以及数据处理系统的私有化部署等。

目前，爱数智慧为客户和市场提供大量高质量、可靠的训练数据集产品和服务，拥有超过 13 万小时数据产品，包括朗读、对话等类型数据，涵盖超过 50 种语言，既有英语、日语等常用语种，也提供马来语、泰语、印尼语等特色语种。

数据安全上，爱数智慧经过合规授权，确保数据来源合规，数据处理环节注重隐私保护，数据生产链条清晰可追溯。其服务和产品通过 ISO 9001、ISO 27001、CMMI3 认证，近期顺利通过 ISO/IEC 27701:2019 标准认证，该认证是目前国际上最新也是最权威的风险评估标准。

对于此次投资，凡创资本合伙人张筱燕表示：“AI 两端，一端是算法，一端是数据，数据是 AI 的基础设施，也是非常有价值的资产。几种数据（语音、图像、文本）中，语音是要更复杂的，处理起来难度更大，爱数智慧作为国内领先的语音数据服务提供商，为客户和行业提供了高效、优质的数据服务，很高兴再次投资张晴晴团队，很高兴一直陪伴她们从平凡走向卓越。”

此前，爱数智慧在 2017 年获得明势资本的 Pre-A 轮投资，2018 年获得策源创投、梅花创投的 A 轮投资，2019 年获得策源资本和杭州复琢投资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。