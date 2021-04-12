根据 Sensor Tower 公布的商店情报数据，2021 年 3 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.57 亿美元，相较 2020 年 3 月增长 63%，重回全球手游畅销榜冠军宝座。来自中国 App Store 的收入占 96.3%，海外版本占比为 3.7%。

腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以 2.4 亿美元的收入位列榜单第二名。其中，59.7% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入占 9.8%。

榜单前五另外 3 款游戏为米哈游《原神》、Cygames《赛马娘》，以及 Moon Active《Coin Master》。

2 月登陆日本市场后，《赛马娘》随即成为目前全球收入最高的手游之一，并在 3 月吸金 1.36 亿美元。上市首月，《赛马娘》的收入已逼近《失落的龙约》在全球 App Store 和 Google Play 的总收入。后者由 Cygames 与任天堂合作开发，截至 3 月 31 日累计收入约为 1.54 亿美元。

3 月 IGG《王国纪元》在 Google Play 收入超过 5900 万美元，同比增长 250%，位列该平台手游畅销榜第 4 名。由于加入了 Gold Pass 战斗通行证、Kingdom Labors 等丰富的游戏内容，《王国纪元》收入从今年 1 月以来开始大幅增长，成为继腾讯《PUBG Mobile》、Epic Games《堡垒之夜》、Supercell《部落冲突》等之后，又一款采用战斗通行证成功提升收入的手游大作。