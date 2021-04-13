上海冰鉴信息科技有限公司（以下简称冰鉴科技）4 月 12 日宣布完成 2.28 亿元 C2 轮融资，该轮融资由国创中鼎领投，东方富海、曦域资本跟投。投中资本担任 C2 轮独家投资顾问。2020 年底冰鉴科技宣布完成 C1 轮投资。本轮融资主要用于扩展研发团队，对上下游进行投资并购，以及完善公司生态建设和业务版图。

冰鉴科技成立于 2015 年，是一家利用人工智能技术提供企业级服务的高科技公司。自成立伊始，冰鉴科技就始终坚持核心技术的自主研发，以深度学习、知识图谱、NLP（自然语言处理）、联邦学习等人工智能前沿技术为创新突破口，已获得 31 项国家发明专利，118 项国家软件著作权，另有 34 项专利正在实质审查中。

经过多轮融资，冰鉴科技以金融行业的人工智能应用为根基，从企业服务出发，不断拓展服务边界，目前已在医疗、政务、安防等多个行业应用落地。在医疗 AI 方面，冰鉴科技和一家上海大型三甲医院合作探索智能化诊断项目；在政务 AI 领域，冰鉴科技和多地政府探索合作风险监测及融资类平台管理项目；在安防 AI 领域，冰鉴科技和中西部地区公安部门合作智能反洗钱资金研判项目。

冰鉴科技创始人兼董事长顾凌云表示，公司在短短半年内连续完成两轮融资，中国和世界经历疫情磨砺之后，对以技术为驱动的企业服务头部公司更为看重。同时，随着人工智能赛道的不断成熟，无论一级市场和二级市场，都更为清晰地认识到：冰鉴这样以算法和技术双轮驱动的科技公司，和依赖自有无成本数据的传统公司的巨大价值差异。进而，在对公司技术含量日益尊崇的投资市场中，冰鉴的先发优势越发明显。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。