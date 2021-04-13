4 月 12 日，上海岸阔医药有限公司（以下简称：岸阔）宣布近日完成了总计 2000 万美元的 A+ 轮融资。本轮新进股东为拾玉资本、创新工场和其他个人投资者，老股东国科嘉和，经纬中国、博远资本和峰瑞资本继续加码。行远致同担任本次交易独家财务顾问。A 轮和 A+ 轮融资，岸阔累计获得 3500 万美元的支持。这些资金将全部用于支持岸阔正在美国开展的多中心二期临床试验，以及未来 18 个月内要开展临床实验的后续 4 个项目的研发。岸阔所有在研项目都是针对抗肿瘤药物的副作用开发的药物，通过缓解副作用，提高肿瘤病人的生存质量，进而提高抗肿瘤药物的疗效。

同时，岸阔（OnQuality Pharmaceuticals）宣布任命 Michael McCullar 博士为公司的首席执行官。Michael McCullar 博士有超过 20 年药企商务、并购、合作、运营、战略和研发的经验。Michael McCullar 博士曾经作为 Tolero Pharmaceuticals 的首席运营官，主导并全程负责了 Tolero 被 Sumitomo Dainippon Pharma 以 7.8 亿美元的收购案。Michael McCullar 博士还曾任 Astex 的高级副总裁，主导并负责了 Astex 被 Otsuka 以 8.86 亿美元的收购案；在此期间还完成了多项重要的合作与并购，并帮助地西他滨首次获批用于治疗骨髓增生异常综合征。

Michael McCullar 博士表示：“我非常高兴能加入 OnQuality Pharma 团队。岸阔的科学逻辑是通过靶向产生副作用的特定信号通路从而精准地治疗这些副作用，非常有希望大幅提高肿瘤病人的生存质量。我特别看好肿瘤支持性用药这个赛道，这里有很大的未满足的临床需求，同时竞争格局更有利于初创型企业快速获得领导者地位。我过去的肿瘤药物研发经历和各种人脉都告诉我，随着各种创新肿瘤药物的使用和普及，更好的生存质量将成为病人和医生的下一个关注点。”

岸阔是少有的专注于开发肿瘤支持用药物的公司。在岸阔医药的管线中，有三个项目是针对常用肿瘤药物的高发皮肤副作用，有三个项目是针对常见肿瘤药物的严重胃肠道副作用。岸阔管线中最为领先的项目，已经被推进到美国临床试验二期。未来 18 个月内，还将有多个项目将进入临床开发的阶段。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。