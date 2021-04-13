Sensor Tower 公布了 2021 年 3 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名 Top 30，详细内容如下：

出海收入 TOP 30 榜单

本期米哈游《原神》移动端海外吸金将近 1.16 亿美元，稳居中国出海手游收入冠军宝座。在海外市场，《原神》位列同期手游畅销榜第 2 名，仅次于《赛马娘》，使得海外市场头部被两款二次元手游占领。《赛马娘》2 月 24 日在日本正式上市，3 月吸金超过 1.36 亿美元，是近期表现最亮眼的新游。虽然这两款游戏分别采用全球同步和日本优先的发行策略，但两者均展现出海外二次元玩家强大的氪金实力。

友塔网络旗下 SLG 手游《黑道风云》本期收入环比增长 9.1%，排名上升一位至第 8 名。上市 4 年多来，这款游戏凭借独特的题材优势，在竞争激烈的 SLG 赛道开辟蓝海市场。目前，该游戏在全球 App Store 和 Google Play 的累计收入已达到 10.5 亿美元，排名前三的市场为日本、美国和韩国，分别占 49.5%、20.4% 和 5.2%，是收入最高的出海 SLG 手游之一。

正值 4 周年庆典的有爱互娱《放置少女》收入环比增长 18.6%，同比增长 67.8%，再创新高，是少数仅凭日本市场收入稳居榜单前十的产品。通过巧妙的融合三国题材、美少女卡牌和放置玩法，该作成为出海日本市场的长青手游。上市至今，《放置少女》海外总收入已突破 6.8 亿美元，且仍在不断刷新自身的纪录。

灵犀互娱《三国志·战略版》自今年 1 月以来，相继登陆中国港澳台、东南亚和韩国市场，并在本期一举入围榜单第 15 名。

本期榜单增长最快的产品当属三七互娱《Puzzles & Survival》。通过开创性的在 SLG 内核基础上加入末日生存题材和消除玩法，《Puzzles & Survival》正迅速打开海外市场。本期该游戏收入环比增长 44.6%，排名进一步上升 9 位至第 16 名。其收入前三的市场为美国、日本和德国，分别占 53.5%、21% 和 5.5%。Sensor Tower Game Taxonomy(游戏分类) 数据显示，该游戏同时也是 3 月全球收入增长最快的 Puzzle RPG 手游。

乐元素《偶像梦幻祭!! Music》3 月迎来上市 1 周年，收入环比增长 30.8% 创历史新高，排名上升 10 位至第 17 名。过去一年，该游戏海外收入将近 2 亿美元，是最成功的出海音乐手游。

出海下载量 TOP 30 榜单

下载量方面，正值 3 周年庆典的《PUBG MOBILE》以近 1100 万次下载重回榜首。上市 3 年来，该游戏在海外 App Store 和 Google Play 累计获得超过 7.1 亿次下载，是海外下载量最高的战术竞技手游。

依托于语音社交平台，雅乐科技《Yalla Ludo》过去一年获得快速增长。今年 3 月，该游戏收入环比增长 21.6% 创历史新高，且位列中东地区移动应用畅销榜第 3 名，仅次于《PUBG Mobile》和 TikTok。得益于在中东市场的卓越表现，该游戏位列中国出海手游收入榜第 34 名，是头部唯一一款社交+休闲游戏平台。