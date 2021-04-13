4 月 12 日，小米捐赠清华大学仪式在北京小米科技园举行。此次捐赠，小米将在清华大学智能产业研究院（AIR）设立「小米人工智能创新研究基金」，旨在鼓励人工智能、机器人、医疗健康等前沿领域的创新科研，同时支持电子系、软件学院、自动化系、计算机系的学生实践课程建设，促进学生创新成长。小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军，小米清华校友代表，以及清华大学校长邱勇等出席捐赠仪式。

雷军指出，小米历来非常重视与大学和科研院所的合作，此次捐赠是小米回馈社会的最新举措，也期待与清华大学一道，共同支持人工智能、机器人、智慧医疗等前沿领域的创新探索。

邱勇认为，清华应该思考大学的重要职责及发展态势，从而更好地出发迈上新征程。他说，大学和企业是创新的双引擎，创新是大学必须承担的使命，而企业在其中发挥的作用也不可替代。邱勇希望清华能够和小米携手并进，同时再迈步，以宽广的胸怀、长远的追求，为自身发展、国家富强、社会进步做出更大贡献。

小米集团一直关注教育领域。2020 年，小米公益基金会首次在高校设立奖学金和助学金，并选择清华大学作为首批受益高校之一，用于支持全校品学兼优和家境困难的学生。小米也将与清华以双导师模式联合培养博士后，促进科研人才的培养与发展。