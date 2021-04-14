4 月 14 日，竹间智能科技（上海）有限公司宣布完成 1 亿元人民币 C+ 轮战略融资。本轮由申能诚毅、广发信德、朗玛峰资本合投，老股东中华开发金控再次追投。6 个月内，竹间智能累计融资 3 亿元人民币。

竹间致力于自然语言处理（NLP/NLU）技术，并且以自然语言理解、情感计算为核心，打造了 6 大标准化云平台产品。

此次融资，将进一步助力竹间开展云化策略，All-in-Cloud，NLP 核心技术产品全面云化，推出「竹间云」，包括机器人工厂云（Bot Factory Cloud），AICC+云（AICC+ Cloud），认知及知识工程云（Gemini Cognitive Cloud），及 NLP 云（NLP Cloud）。竹间云将人工智能 NLP 产品云化后，为企业客户带来低代码、低运营的企业智能化软件服务，以订阅制和租赁模式为企业提供更低成本的智能数字化变革（Digital Transformation)。

竹间云 Emotibot Cloud 是企业业务和服务的操作系统，用人工智能 NLP 来 自动化阅读及处理这些非结构化数据，形成了用来推理和分析的结构化知识图谱，可以处理各式各类的文档，Word、Powerpoint、Excel、PDF、图片、视频、语音及纸质的文档。竹间云涵盖企业服务大多数场景的自动化与辅助，不仅能将复杂的业务由机器人代理完成，繁琐而又需要大量知识处理的业务能以自然语言处理和智能阅读自动化，还可以实现人机协同，实时辅助坐席，自动化业务流程处理。竹间云的 6 大 AI 平台，内置了 RPA、OCR、CV、流程挖掘、ML 机器学习平台、知识挖掘、BI 数据智能分析等众多实现低运营和 Intelligent Automation 的智能模块。

“一键部署” 是竹间云 2021 产品的特色功能之一，用户只需点击按钮，便可以迅速创建能支持数百个甚至数千个机器人的平台。同时，满足企业公有云、私有云以及混合云多种部署要求，支持华为云，腾讯云，阿里云，中国电子云，紫光云，Microsoft Azure，Amazon Web Services 等多家云厂商。

近来不少企业的系统有安可（安全可控）改造需求，竹间云的 6 大平台也开始支持国产 CPU，服务器，操作系统，与数据库，如海思、麒麟、openGauss、宝兰德 BES 等，让企业系统国产化，具备自主研发和维护的能力。

竹间云 2021 新版的平台则是结合了自动化的机器学习平台，具有强化学习，持续智能的能力，平台中内置了竹间 27 个 NLP 及 AI 能力模块，能兼容大多数的 SOTA 算法模型，自动标注，知识挖掘，知识生成，语料聚类分析，自动生成 QA，自动调参，自动优化模型，联合模型训练，多组合模型，支持几乎所有常用的 NLP 和图算法模型，这样一来不但大大降低了数据运营成本，更为企业提供可以自我优化模型的能力，形成数据驱动和业务驱动的竞争力，实现 “自动化”，让机器人能够越用越智能。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。