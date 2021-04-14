4 月 12 日至 14 日，第 18 届华为全球分析师大会在深圳召开。华为数据通信产品线副总裁赵志鹏发表了《智能云网，加速行业数字化发展》的主题演讲，从云园区网络、云广域网络、超融合数字中心网络和网络安全 4 大场景，打造端到端的华为智能云网解决方案，加速全行业数字化发展。
赵志鹏表示：“云网是企业上云的基础，云网通过将算力和智能源源不断的输送给千行百业，让企业生产效率再次得到飞跃，激活数据要素潜能，激发数字经济活力。” 如今，云技术发展迅速，而网络发展缓慢，这制约了云的高效应用，云网面临着 “云快而网慢、体验难保障、网络难运维和安全防护难” 四大挑战。
围绕 “数字化、智能化、服务化”，华为打造端到端智能云网解决方案，以数赋智，让企业上好云、用好云。该解决方案由四个场景组成：
- 云园区网络（CloudCampus 3.0）：为企业提供最佳上云接入体验。华为云园区网络通过独立成网的 Wi-Fi 无线网络实现园区的无缝连接；通过 SD-WAN 实现全球一张网，支撑企业全球敏捷互联，云网灵活匹配。全云化管理和全智能运维，可以大幅提升园区运维效率，整网性能提升 58%，85% 的潜在故障可以提前识别。
- 云广域网络（CloudWAN 3.0）：为企业和云之间提供敏捷高质量的网络联接。华为的云广域网络通过层次化的网络切片，可以将不同的企业业务进行隔离，为业务提供按需的网络 SLA，保障业务的质量。同时，通过智能云图算法，云广域网络可以为每个业务灵活选择不同的上云路径，有效提升上云效率。云网安协同，保障整网安全，威胁检测率达 96% 以上。
- 超融合数据中心网络（CloudFabric 3.0）：为云数据中心提供融合、无损的互联。华为超融合数据中心通过技术突破，实现以太网的零丢包。0.1% 的丢包会导致 50% 的算力损失，这意味着网络丢包会导致企业部署更多的服务器，才能满足业务的诉求。华为通过引入智能能力进行流速控制，可以实现数据中心内零丢包，以及同城双活数据中心间（70KM 内）的零丢包，充分释放算力潜能，大幅节省光纤租赁费用。同时，全网智能运维实现故障分钟级感知和自愈，保障业务 7×24 小时在线
- 网络安全（HiSec）：为企业上云提供端到端的安全防护。上云打破了传统企业边界，传统的单点防护无法继续提供有效的保护能力。华为网络安全方案通过云、网、安、端的全面协同，为企业上云提供从云接入到云联接在到云内网络的端到端安全防护。同时，华为网络安全方案还通过云服务的方式，为企业提供订阅式的安全防护能力。