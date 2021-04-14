4 月 12 日至 14 日，第 18 届华为全球分析师大会在深圳召开。华为数据通信产品线副总裁赵志鹏发表了《智能云网，加速行业数字化发展》的主题演讲，从云园区网络、云广域网络、超融合数字中心网络和网络安全 4 大场景，打造端到端的华为智能云网解决方案，加速全行业数字化发展。

赵志鹏表示：“云网是企业上云的基础，云网通过将算力和智能源源不断的输送给千行百业，让企业生产效率再次得到飞跃，激活数据要素潜能，激发数字经济活力。” 如今，云技术发展迅速，而网络发展缓慢，这制约了云的高效应用，云网面临着 “云快而网慢、体验难保障、网络难运维和安全防护难” 四大挑战。

围绕 “数字化、智能化、服务化”，华为打造端到端智能云网解决方案，以数赋智，让企业上好云、用好云。该解决方案由四个场景组成：