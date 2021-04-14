4 月 13 日，小马智行获得北京市智能网联汽车政策先行区首批 30 张自动驾驶路测牌照，小马智行为此次首批获牌企业之一。

搭载小马智行最新一代系统 PonyAlpha X 的自动驾驶车辆将获准在政策先行区范围内进行公开道路测试。政策先行区实施范围包括亦庄新城 225 平方公里规划范围，以及大兴国际机场、京台高速、京津高速等 6 条总长 143 公里环绕亦庄的高速和城市快速路段。

北京市智能网联汽车政策先行区依托高级别自动驾驶示范区设立，将高速路、城市快速路向自动驾驶企业开放。政策先行区鼓励经过充分验证的智能网联汽车在政策先行区率先开展试运行及商业运营服务，覆盖自动驾驶出行服务、智能网联公交车等规模化试运行和商业运营服务，企业在商业运营过程中可提供收费服务。此外，政策先行区还支持智能网联汽车异地测试结果互认。

小马智行于 2019 年入驻北京经济技术开发区。“先行区的设立将给自动驾驶研发带来更多空间和机遇，将有助于自动驾驶企业积累更多测试场景以及数据，前瞻性的开放政策将极大地促进自动驾驶产业发展及技术落地。” 小马智行副总裁、北京研发中心总经理张宁表示。“此次成为政策先行区首批获牌自动驾驶企业对于小马智行来说是极大的肯定，这意味着接下来我们可以在北京复杂的交通环境中进行更大规模的道路测试，为公众提供自动驾驶出行服务，为技术迭代积累宝贵数据。”

同日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组还发布了北京市高级别自动驾驶示范区 “v 伙伴” 计划 ，小马智行为首批成员单位之一，将与行业共同推动自动驾驶技术的发展以及政策的进一步完善。