不断地增加车型，是抢夺新能源车市场的关键。小鹏 P5 是小鹏创造的一个新品类，它智能同级第一，实用性同级第一，并且进行国际版的开发，将销售至挪威等国，国内预计今年第四季度交付。这是小鹏公司正式推出的第三款全新车型为全球第一款量产激光雷达智能汽车。

官方发布会上的宣传页面显示，小鹏 P5 共有 32 个传感器，而特斯拉 Model3 为 22 个。小鹏 P5 采用 XPILOT3.5 自动驾驶辅助系统，拥有来自大疆的双激光雷达，其水平视角为 120°，探测距离提升至 150 米，具备城市 NGP 自动导航辅助驾驶能力。与小鹏 P5 相比，特斯拉 Model3 没有搭载激光雷达和高级驾驶辅助地图。

小鹏 P5 采用第三代高通骁龙旗舰级数字座舱平台，形成以 Xmart OS 3.0 为核心的智能数字交互座舱，搭载高通骁龙 SA8155P 芯片，该芯片采用 7nm 制造工艺，8 核处理器，性能算力是上一代产品的 3 倍。

星轨环抱式座舱设计，简洁而高级，营造舒适氛围感。车长 4808mm，轴距 2768mm，后排腿部空间 167mm，车内 26 个储物空间，后备箱空间可达 450L；配备全景天窗，遮阳帘，加上航空式头枕，进一步提升舒适性；配备投影仪，冰箱，香氛，影院模式下，每一次都是包场点映；具备睡眠模式，提供充气式柔软气垫床，原装匹配车内空间，四窗户也具备遮阳帘，提升私密性。

此外，新车将定制车载无人机系统，支持大疆 Mavic 2 pro 机型，可与车机大屏进行智能互联，并且语音控制无人机的飞行。蔚来专注豪华领域，理想专注于增程式汽车，小鹏汽车则是三家中最专注科技智能方面的车企。三家各自走出了特色。