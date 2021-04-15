今日，动视暴雪电竞和哔哩哔哩电竞宣布了双方数年的战略合作关系。哔哩哔哩电竞将作为《守望先锋联赛》中国大陆地区深度战略合作伙伴，负责联赛 2021 赛季中国大陆地区赛事内容的整体制作与转播，以及联盟商业权益的深入开发，同时协助赛事在该地区的市场推广工作。此协议将从 2021 赛季起涵盖数年。

与此同时，哔哩哔哩电竞也正式获得合作期限内《守望先锋联赛》中国大陆地区独家直播点播媒体版权及分销权。

在协议期间，动视暴雪电竞与哔哩哔哩电竞将共同投入对于《守望先锋联赛》赛事内容的开发，提升赛事直播内容的整体影响力。双方还将扩容联赛周边栏目，为广大中国玩家带来更丰富的赛事内容和互动体验。

此前，哔哩哔哩电竞已获得《守望先锋》职业电竞次级赛事《守望先锋挑战者系列赛》和《守望先锋公开争霸赛》在中国大陆地区的承办权。

对于双方此次的合作，动视暴雪电竞高级副总裁及首席商务官 Brandon Snow 表示：“《守望先锋联赛》在中国建立了卓越的粉丝群体，而我们与哔哩哔哩电竞这样一个成熟且富有经验的运营方的合作，让我们有机会在未来以全新且极具创意的方式扩展粉丝群体 — 涵盖内容、转播运营、赛事制作等等。”

哔哩哔哩电竞总裁陈悠悠表示：“《守望先锋》是一款具有强电竞属性的游戏，《守望先锋联赛》在中国有着一批忠实且专业的电竞用户群体。这次战略合作的达成，哔哩哔哩电竞会与动视暴雪电竞携手，助力《守望先锋联赛》中国本地化发展。”