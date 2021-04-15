根据 Canalys 发布的最新报告，2021 年第一季度，全球 PC 市场继续保持强劲的增长势头，台式机和笔记本电脑（包括工作站）的出货量年同比猛增 55%，达到 8270 万台。

以下是报告内容：

Canalys 的最新数据显示，2021 年第一季度，全球 PC 市场继续保持强劲的增长势头，台式机和笔记本电脑（包括工作站）的出货量年同比猛增 55%。虽然这个增长率受到市场疲软的 2020 年第一季度的提振，但 8270 万台的总出货量依然表现不俗，并且是 2012 年以来最高的第一季度出货量。2020 年积压下来的订单（尤其是笔记本电脑）是一大驱动因素，不过随着小企业逐渐开始复苏，新需求也是一个因素。笔记本电脑和移动工作站的出货量年同比猛增 79%，达到 6780 万台。台式机在 2020 年多个季度表现差强人意之后，2021 年年初略有改善，出货量的下滑程度有所减缓。台式机和台式工作站的出货量年同比下降 5% 至 1480 万台。

鉴于市场在疲弱的 2020 年第一季度之后强劲复苏，五大厂商的出货量均实现两位数的年同比增长。联想在 PC 市场保持了主导地位，获得 25% 的市场份额，年同比增长率达到 61%，出货量达到 2040 万台。得益于庞大的 Chromebook 出货量，惠普位居第二，总出货量为 1920 万台，比 2020 年第一季度猛增 64%。戴尔的市场份额相比去年第四季度有所下滑，但仍排名第三，出货量年同比增长 23% 至 1290 万台。苹果和宏碁是五大厂商中的另外两家，出货量分别为 660 万台和 570 万台，分别实现了最高和第二高的年增长率。2021 年第一季度，五大厂商共占 PC 出货量总额的 78.5%。

Canalys 研究总监 Rushabh Doshi 说：“困扰整个行业的供应链问题是甜蜜的烦恼。由于平均价格因内部硬件匮乏而上涨，设计方面的创新正引发 PC 厂商对待供需的方式出现长期变化。芯片制造商们现在也看好个人计算，已加大未来计划投入的力度，以牢牢抓住这个长期机会。虽然新冠疫情尚未结束，但已露出了一线光明。这也刺激中小型企业在个人计算方面的投入，这方面的投入在 2020 年戛然而止。”

Canalys 分析师 Ishan Dutt 表示：“尽管供应链上下游齐心协力提高产量，但 Canalys 预计 PC 市场在今年大部分时间将出现供应受限制的局面。除此之外，更多的黑天鹅事件可能造成更大的破坏和不确定性。部件匮乏对各国经济复苏造成的不利影响应该会向各国政府敲响警钟，呼吁加大针对半导体制造的投入。”