近日，印度会员制金融和电商平台 CRED 完成 2.15 亿美元 D 轮融资，由新晋投资者 Falcon Edge Capital 和原有投资者 Coatue Management 联合领投，参投方包括 Insight Partners、DST Global、RTP Global、Tiger Global、Greenoaks Capital、Dragoneer Investment Group 和 Sofina。此轮融资距离 2021 年 1 月 CRED 估值 8.06 亿美金的 C 轮融资仅过了 3 个月，也将公司估值提升到了 22 亿美元。

据介绍，CRED 创始人兼 CEO Kunal Shah 曾是支付公司 FreeCharge 联合创始人，是印度少数有过较大成功退出的连续创业者之一，也是印度最有影响力的天使投资人之一。

CRED 最初是一个信用卡还款支付平台，可以为支付信用卡账单的会员用户提供返利，用户通过该平台完成信用卡及时还款，可以获 得 CRED Rewards 积分，并兑换购物、医疗服务等网站的打折券和多种优惠福利。该公司目前合作的平台和品牌共有 1300 多个，包括三星、Myntra 和 Curefit 等。最近，公司也在推出多种自己的金融和电商业务。

与印度大多数其他公司不同，CRED 并没有首先关注印度的广泛大众用户，而是定位在印度高端人群市场。用户需要至少 750 分的信用评分才可以注册成为 CRED 的会员。对此公司表示，设置门槛可以侧面激励用户改善其财务行为，以提高信用评分。

目前，CRED 拥有近 600 万客户，客户数量约占印度优质信用卡持有人的 35％，交易处理量占印度信用卡支付的 22%。

Kunal Shah 表示，CRED 计划将新的融资用于拓展更多收入渠道，CRED 计划成为服务印度高端用户的平台，并且不仅仅限于金融服务。他也在给公司全员的内部信中说：“随着印度信用卡体系的迅速发展，我们有巨大的机会来推动用户负责任的行为，想象新的用户场景，并为会员创建平台、提供奖励。过去一年的增长证明了 CRED 团队正在搭建的高信任、低摩擦的平台的巨大潜在价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。