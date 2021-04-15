现代汽车与优步（Uber）建立了战略合作伙伴关系，目的是使其在欧洲的出行服务电气化。现代汽车为使用 Uber 应用程序的驾驶员提供了优步合作伙伴驾驶员的折扣优惠，使其可以使用数千款 Kona Electrics 和 IONIQ Electrics。这些国家包括英国，法国和荷兰。

两家公司之间的协议是根据优步的宣布而披露的，优步计划到 2030 年成为零排放的出行平台。到 2025 年，在欧洲七个首都的优步总行驶里程的 50％将由电动汽车驱动。到 2021 年底，这些城市（阿姆斯特丹，柏林，布鲁塞尔，里斯本，伦敦，马德里和巴黎）将构成 Uber 欧洲业务的 80％。在预订旅行时乘坐零排放车辆。

现代汽车欧洲总裁兼首席执行官迈克尔·科尔说：“通过这种令人兴奋的合作伙伴关系，我们将利用我们在电动汽车领域的领导地位，帮助优步的合作伙伴司机改用电动汽车，并为其客户在欧洲的旅程电动化。” “这项协议也使现代汽车有机会向更广泛的人群展示我们的 IONIQ Electric 和 Kona Electric 车型的优势，并为欧洲主要城市的脱碳工作做出贡献。”

“通过与现代汽车建立新的战略合作伙伴关系，我们正在推进欧洲整个平台的电气化，使驾驶员更容易，更经济地转换成现代汽车领先的电动车型，” 优步 EMEA 地区经理 Anabel Diaz 说。“考虑到我们对驾驶员，车手和城市的责任，我们做出了一系列雄心勃勃的承诺，以支持驾驶员改用电动汽车，这种伙伴关系将使我们继续保持这一势头。诸如 Uber 应用程序上的专业驾驶员将是电动汽车的早期大规模采用者，这将有助于在未来几年内推动大众市场。”

两家公司将探讨如何共同合作，以加快现代 BEV 和欧洲城市电动汽车基础设施的采用。优步应用程序上的合作伙伴驾驶员将可以访问 IONIQ Electric 和 Kona Electric，以及现代的未来 BEV。

未来，现代和优步计划推出联合营销和教育计划，以向优步的合作伙伴推广电动汽车及其相关利益，并提供试驾以使驾驶员能够亲身体验零排放汽车。

随着 IONIQ Electric 和 Kona Electric 等电动车型的发展，现代汽车已确立了自己在电动汽车领域的领先者的地位。该公司的目标是每年销售超过 670,000 辆零排放汽车，并到 2025 年成为全球三大 EV 制造商之一。今天，现代汽车已经提供了市场上最多样化的电动动力总成车型。