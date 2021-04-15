根据 Sensor Tower 公布的最新数据，Supersonic《Join Clash 3D》3 月在全球 App Store 和 Google Play 获得 2760 万次下载，达到去年同期的 3 倍，蝉联全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 36.6% 的下载量；其次是巴西，占 7.6%。

King《Crash Bandicoot: On the Run》以近 2700 万次下载排名第 2。美国是下载量最大的市场，占 25.7%；其次是巴西，占 11.7%。

排名前五的另外 3 款游戏依次是 Garena《Free Fire》、 Zynga《High Heels》和 InnerSloth《Among Us》。

由 King 发行的《Crash Bandicoot》是今年最新热门移动游戏之一。该游戏于 3 月 25 日上市，并在 3 月底获得 2700 万次下载。截至 4 月 13 日，其下载量已突破 3700 万。基于经典主机 IP 改编，《Crash Bandicoot》在移动端显示出强大的号召力。

《Among Us》移动端于去年 9 月录得 8280 万次下载。过去半年，尽管其新增有所回落，本期仍获得 1520 万次下载。3 月该游戏推出了新地图 Airship，加上近期脱口秀主持人 Jimmy Fallon 在 Twitch 平台的直播，这款 2020 年火爆全球的产品仍是最受欢迎的游戏之一。