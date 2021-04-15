腾讯音乐娱乐集团（TME）今日宣布，委任彭迦信先生（Cussion Kar Shun Pang）为腾讯音乐娱乐集团执行董事长，委任梁柱先生（Ross Liang）为公司首席执行官和董事会成员，在此任命之前，梁柱担任腾讯集团副总裁，执掌包括 QQ 和 QQ 空间等在内的社交平台。

在此之前，梁柱曾于 2014 年至 2016 年担任 QQ 音乐总经理。作为腾讯音乐娱乐集团 CEO，梁柱将主要负责 TME 旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌以及长音频业务线的管理工作。同时，公司宣布委任 James Gordon Mitchell 为董事会薪酬委员会主席。以上调整将于 2021 年 4 月 15 日生效。腾讯音乐娱乐集团现任董事长汤道生先生（Dowson Tong）将同时辞任董事长、董事会薪酬委员会主席及其他与董事会和公司相关的职务。

汤道生自 2016 年起出任腾讯音乐娱乐集团董事长，推动 QQ 音乐与全民 K 歌（原腾讯集团旗下音乐产品）以及中国音乐集团（原酷狗音乐和酷我音乐的控股公司）的战略合并。

作为公司新任执行董事长，彭迦信负责公司的长期战略制定、董事会与公司的整体协调和管理工作。同时，彭迦信将与梁柱通力合作，继续为用户、合作伙伴和股东创造更多价值。彭迦信表示：“我很高兴 Ross 能加入我们的团队，出任公司 CEO。Ross 曾在建立在线娱乐平台和社交生态方面创造过出色的业务成果，再加上他拥有不断带领业务向新领域拓展的丰富经验，这让我们坚信，Ross 将是能让我们朝着中国领先的一站式在线音乐与音频娱乐平台这一目标加速迈进的不二人选。在线音乐和音频领域的长线增长机遇近在眼前，TME 目前则在该领域处于非常有利的领跑位置。未来，我将一如既往地投身于推动公司迈向长期成功，同时也很高兴与 Ross、董事会以及全体管理团队携手合作，以更强大的驱动力共同推动 TME 进一步迈向增长新阶段。”

腾讯音乐娱乐集团新任 CEO 兼董事会成员梁柱表示：“我很荣幸能够担任 CEO 并领导这家卓越且不断创新的公司持续前行。基于 TME 始终致力于推动行业可持续发展的宏大愿景，出色的产品和强大的技术实力，创新的商业模式，以及业界最才华横溢的人才团队，我坚信 TME 能够牢牢抓住在线音乐和音频娱乐领域潜在的巨大机遇。我也非常期待与 Cussion、董事会以及全体管理团队紧密合作，以坚实的基础，为我们的用户、音乐人和内容创作者提供更好的服务，为我们的员工提供最佳职业发展空间，并为我们的股东创造更多长期价值。”

梁柱于 2003 年加入腾讯集团。在加入 TME 之前，梁柱自 2016 年起出任腾讯集团副总裁。在此之前，他于 2014 年至 2016 年曾担任 QQ 音乐总经理。梁柱在腾讯集团的多个业务领域拥有丰富的产品和运营经验，包括 QQ、QQ 空间、天天 P 图、QQ 音乐、全民 K 歌、优图实验室、在线教育、腾讯文档等业务。梁柱此前任职于华为公司，2003 年毕业于天津大学，获得信号与信息处理专业博士研究生学位。