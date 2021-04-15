云米发布了包括 Eyebot AI 健康检测马桶、EROx 云⽶·泉先 AI 矿物质净⽔器等在内的 AI 战略新品。随着 5G+IoT+AI 技术融合推进，云米对于 AI 智能的理解和应用也在不断深化。AI 的终极意义在于解决用户的各类难题，这才是有用的智能，才是用户想要的智能。为了将有用落到实处，云米发布 “Helpful” 战略及系列 AI 战略新品，主动智能解决用户家居生活中种种难题，用产品说话，让用户真切体验智能家居生活带来的好处和便利。

AI：Helpful——深入每个家庭场景，呵护家人健康

AI 在健康领域的应用已经非常广泛。如何从个人健康，延展到家庭健康，云米给出了答案。以 AI 技术为驱动，云米响应健康家居需求，发布了 AI 马桶、AI 净水器、AI 热水器以及 AI 空调等战略新品，为消费者构建起了更健康、更安心的居家环境。

云米 AI 健康检测马桶：AI 智目健康检测，每天做个小体检

Apple Watch 监测个人健康，而云米 AI 健康检测马桶，则让用户更方便快速了解家人的健康指标。搭载 4 大类、6 枚智能传感器，AI 马桶能测血氧，了解新陈代谢是否正常；能测心率，输出心电图，监控各种潜在心血管病。AI 人感，坐下就能自动体检；抬起双脚，还能测量体重、体脂。而且体检数据，可以通过语音播报，大屏显示，还能同步到手机 app 中查看，实时关注家中亲人的健康动态。此外，AI 马桶起身就可自动冲洗，桶内自动 UV 杀菌，方便快捷。每天一个小体检，AI 马桶全面掌握家庭成员的健康状况，关爱触手可及。

泉先 AI 矿物质净水器：ERO 技术+AI 水质调节，从喝纯净水进入到喝矿物质水

市面上大多数净水器，解决的是喝水安全的问题，但相当⼀部分⾼端⼈⼠希望喝到更⾼品质、更健康的矿物质⽔。为了满足这些需求，云米博⼠团队花了 3 年时间，结合 500+亿条家庭⽔质大数据，最终发明下⼀代净⽔器云米泉先 AI 矿物质净水器 EROx。泉先 AI 净水器采用领先的电渗析技术，利用电场智能吸附分离⽔中矿物质离⼦，有效去除重⾦属的同时，也保留⽔中有益的矿物质成分。而且搭载 5 大类、9 枚智能传感器，可实现 AI 智能调节水质，满足高端人士喝不同矿物质⽔的需求，饮水更健康高效。无论是宝宝喝奶、冲咖啡、还是运动后补充电解质，都能全方位满足。通量方面，EROx 将带来净水器通量的又一次飞跃，通量高达 2000—2500G，实现 6.25L/min 澎湃海量出水，比市面上主流 400-600G 净水器高出 5 倍出水量。

云米还推出了 EROx（台面版），这是全球第一台 AI 矿物质水免安装即热净饮一体机产品，可放置在床头柜、书桌、健身房水区…让用户随时随地喝一杯矿物质水。而且台面版还搭载 AI 红外智能感应器，杯满即停，不⽤担⼼溢⽔。其配备的 5 寸炫彩屏幕，更方便用户随时根据需求调节温度、水量等，想喝什么水一点就有。

云米 AI 热水器：AI 美肤洗，软水养润肌肤

长期使用高硬度水，容易造成皮肤干痒、头发干涩分叉等问题，更会伤及婴幼儿的皮肤安全，有较大的安全隐患。云⽶ AI 电热⽔器，创新树脂软化装置，有效吸附⽔中钙镁离⼦，软化水质；同时搭载水质硬度传感器，用户可根据需求，智能调节不同出⽔硬度。美肤软水洗澡，肌肤水分含量提升 35%，洗 30 天，更水润亮肤，焕发光彩。

北方人为什么爱搓澡？他们认为搓澡才能洗得更干净。水分子团直径太大，毛孔太小洗不到，很多人洗了⼀辈子澡，却从来没有深度清洗毛孔，毛孔长期清洗不彻底，就容易产生各种皮肤问题。而云⽶ AI 美肤洗燃⽓热⽔器，配备智能空⽓增压泵、内置起泡装置，产⽣⼤量超微⽓泡，形成微气泡水（⼩于 50μm），俗称 “牛奶水”，深度清洁⽑孔脏污，不用搓澡也能洗得很干净。水口的流量传感器，能实时检测进⽔量，智能调节空⽓泵⽓压，实现超微⽓泡浓度稳定，让用户在家就能享受⾼端美容体验。

云米 AI 变频空调 Space ：AI 全域风，革命性气流技术

传统空调只讲究制冷、制热，时常出现冷⻛覆盖范围⼩、对⼈直吹不舒服等问题。云米 AI 变频空调，拥有来⾃ Dyson 空⽓动⼒学专家的颠覆式创新，重新发明的空调内部⻛道、⽓流分配、全房间温场布局，实现了⾰命性的⽓流技术——AI 全域风。

传统空调只有一个出风口，单向小范围送风，而云米 AI 空调，采用颠覆式的滑动气浮面板，实现四维环形气流，上下左右都出风。高空冷场气流，快速制冷，气流沿屋顶流动，水平送风远达 9m，冷从天降，不直吹；四维环形⽓流，持续渗透，舒适无风感。最⼤⽆⻛感⻛量提升 72%，有效风量比提升 87%，远超同行旗舰；垂直热场⽓流，制热时，热空气垂直往地面送，暖从地起，解决传统空调 “热空气聚集房顶，下不来” 的制暖痛点。

云米 AI 全域风，实现了全屋空⽓⼤循环，四维全域送⻛，制冷/制热快、不吹⼈、温场均匀。更有 AI 热感慧眼，实时监测用户体温/姿态/方位，智能调节风向和温度，健康舒适。

空调除了制冷/制热功能外，还与家庭空气质量息息相关。作为家庭生活的重要场景，客厅和卧房的空气质量自然不容忽视。⻓期使⽤的空调，内部成了细菌滋⽣源，细菌随⻛飘散到空⽓中，容易得空调病，影响家人身体健康。云米 AI 空调还内置 UVC 紫外杀菌功能，杀菌率⾼达 99.9%，守护家庭空气健康，让家人从此远离空调病。

值得一提的是，Space 未来星空版，还可实现类似劳斯莱斯的车顶星空效果，通过 AI 星空投影，让卧室化身漫天星空，温馨设计，改善睡眠质量。健康需求正当时。云米以 AI 为驱动，将大健康理念融入产品研发各环节，发布多种健康品类产品，一站式满足用户个性化需求，将 AI 健康带入千家万户。

AI：Helpful——主动智能，场景联动，减少家务负担

家务负担是家庭的 “老大难”。过去，功能单一的洗衣机、烟机等家电，曾被视为家务好帮手。到了智能时代，人们已经不满足于被动操作设备。更高智慧，更主动智能的 AI 新物种，才符合用户期待，真正 Helpful。此次发布会，云米在主动智能上也实现了重大突破。

EyeBot2 云米 AI 油烟机+AI 燃气灶 Power2：AI 辅助烹饪，小白也能轻松烹饪

云米 AI 油烟机 Eye Bot2，全面升级 “图像识别，风随烟动”AI 智目吸智能排烟方案：500 万像素广角摄像头（上一代 200 万像素），油烟看得更清晰全面；升级油烟识别算法，⾼精动态追踪，每秒捕捉运算油烟多达 100 次/秒（上一代 40 次/秒），识别更精准；更有⻝材投放识别，预判油烟变化，⾃动调节吸⼒；此外，还新增了燃⽓泄漏检测，实时检测燃⽓（甲烷）泄漏，智能排烟，在保障厨房无油烟的同时，更保障用户的安全。

特别值得一提的是 AI 辅助烹饪功能。当代年轻人大多是不会做饭的小白，反复调整火力，顾不上漫天油烟、翻阅菜谱无法及时调整火候等现象时常发生。针对这一痛点，云米 Eye Bot2 重磅加入了 AI 辅助烹饪功能。系统内置数⼗位名厨打造的八大菜系、300 道 AI 智能菜谱，不仅手把手教做菜，还自动调节烟机及火力。

搭配 AI 燃气灶 Power2，烟灶互联，菜谱语音播报，⼀步⼀步带着你做菜，⽕⼒、⻛⼒⾃动调节，小白也能轻松烹饪。例如在 “⼤⽕收汁” 时，燃气灶接收油烟机的菜谱程序指令，实时感知锅底温度智能调⼤灶具⽕⼒，调大烟机风力。还有 AI 防⼲烧功能，全方位守护家庭安全。

云米 AI 扫地机器人：AI 四目避障，洁净无残留，智能更高效

云米 AI 集尘扫地机器人 Alpha 2 Pro 同样值得期待。普通扫地机，仍然存在需要⼿动清理尘盒、尘盒容易滋⽣细菌、扫地机避障困难等问题。云米 AI 集尘扫地机器人，采用 AI-Dumping3.0 ⾃动集尘系统，实现清扫-集尘-抛尘袋全程洁净⽆残留。

3 重精滤净化，吸尘/集尘都释放洁净空⽓，守护家人健康；创新横卧式集尘设计，⻛道缩短近 60%，搭配 30KPa 强效吸⼒，⼤⼤提升集尘效率和效果，15 秒快速集尘；尘盒满载感应，⾃动回充集尘，断点续扫。 Alpha 2 Plus，更搭载创新三重净化集成座，抗菌率高达 99.9%。

此外，针对普通扫地机避障不灵敏、经常被障碍物卡困，缠绕等问题，Alpha 2 Pro 还借鉴了新⼀代智能汽⻋，普遍配备激光雷达的技术趋势，推出 AI 四目激光雷达，达到毫米级识别。精度更⾼，不受光照影响；避障扫描范围更⼴，前⽅ 180°全覆盖、右侧⽅垂直空间全覆盖，全⾯感知前⽅障碍物情况，路线规划更精准。

针对养宠物⼈群对地面清扫的特殊需求，云米还推出了 Alpha2Pro 云⽶ AI 集尘扫地机器⼈宠物版，创新浮动式硅胶滚刷，清扫效果更好，不缠宠物⽑发；除此之外，还搭载了 800 万像素⾼清摄像头，远程超清视频，不在家也能随时查看宠物状态；更有哨兵模式，可进行全屋安防巡逻，进一步保障爱宠安全。

此外，还有 AI 智目洗洗衣机，水中污渍看得到；AI 新风速烘，烘干时间缩短 50%……云米全套 AI 产品，实现了高度主动智能，让家电更懂用户、提供更贴心服务体验。

AI：Helpful——居家安全，更多传感器组合

居家安全方面，云米利用 AI 技术，打造了全屋智能安防系统，涵盖可燃气体传感器、门窗传感器、烟雾传感器、智能门锁等。例如燃气泄漏，有可燃气体传感器检测并联动全屋大屏报警；门窗被非法侵入，手机和全屋设备同步报警；水浸传感器可以感应漏水、渗水、没关水龙头状况……可以说，云米全方位安防系统，从里到外，守护每位用户温馨的家。

AI：Helpful——自然语音交互，让人机更加自然

语音交互被视为人工智能时代的重要入口。在云米全屋智能生态中，语音功能被嵌入到每个家电中，真正形成去中心化、去 APP 化，让交互无处不在的智能语音场景。

同时，云米还推出了云米小 V2.0，升级三大技能，实现了协同唤醒、连续对话和语音多模态识别三大技能升级，让人机沟通不再受限。用户想怎么说就怎么说，云米小 V 都听得懂。

围绕呵护健康、主动智能、居家安全和自然语音交互，云米发布的系列 AI 战略新品，给用户带来更流畅的智能生活体验，深度诠释了 AI 技术的 “Helpful” 有用之处。

云米 HomeMap，让家轻松掌控

我们脑袋里都有一张所在城市的地图 Map，让地点查询、定位导航、周边服务等一应俱全，为用户提供了便捷、高效的出行方式和城市生活体验。云米认为，智能时代，家同样需要一张地图，让用户轻松掌握家的状况。为此，云米打造全新 HomeMap，让家可视化和轻松掌控。

通过扫地机 LDS 扫描，识别房间布局和地形，再通过 AI 算法，构建全屋的 2D Map。然后多模态检测全屋设备信号，标定每台设备在家中的位置，最终通过 AI 建模，算法成全屋 3D Map，这就是云米的 HomeMap。

通过 HomeMap，用户可以了解家庭的各种数据，家庭变得可感知、可视、可交互，让用户可以随时随地了解家的过去和现在。例如:

Air Map，可以看到不同房间，空气的温度、湿度、CO2 浓度等；

Water Map，可以了解水的质量，以及不同用水设备之间的联动关系；

安防 Map ，可以了解门窗、燃气、水浸、烟雾等安全状况；

Lighting Map，可以了解照明，色温、亮度等数据；

IoT Map，了解全屋设备的用电量、用水量、使用频次、工作时长等。各种 Map 联动，形成一张完整的 HomeMap，让用户的家变得数据化和轻松可掌控。

此外，HomeMap 还可以通过收集家庭数据，洞察用户使用习惯和需求，并将数据直接反哺到产品设计和体验优化上，整体提高全屋家电服务水平，让用户生活变得更健康舒适。