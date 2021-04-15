4 月 15 日，企鹅杏仁集团宣布品牌战略升级，企鹅杏仁集团正式更名为 “未来医生综合医疗服务集团”，旗下原全科、专科门诊业务，将由 “企鹅医生” 升级为 “未来医生”。同时，此次品牌升级启用全新 Logo，更深度专注于互联网医疗和严肃医疗，推动医疗服务升级向着更宽广的外延拓展。

后疫情时代，开启发展新篇章

疫情后时代，医疗消费场景不断升级，老百姓对医疗健康的需求与日俱增。依托大数据、人工智能等前沿科技，“互联网+医疗” 以其 “高效、便捷” 的特性，真正实现了为患者提供” 诊前咨询-诊疗支持-送药上门-诊后指导 “的一站式医疗健康服务。

此前，企鹅杏仁以家庭医生服务为核心的价值闭环，线上链接 45 万签约认证医师，线下链接基础医疗服务、专科医疗服务、手术中心服务、企业健康服务等多业态诊所网络，构建线上线下融合的医疗服务闭环，将服务全方位渗透到用户的整个医疗健康旅程。此次品牌升级，“未来医生” 将在原有基础上，为用户提供更专业、更便捷、更轻量的就医体验。

锚定发展定位，聚焦医疗全产业集团

此次企鹅医生品牌升级为未来医生，经历了超过一年的内部构思、斟酌和成熟准备，是对战略思考与格局的全方位升级，品牌新征程由此开启。

“未来医生” 天然地充满科技感和未来感，这与集团 “用科技，使高品质的健康与医疗服务变得人人可及” 的理念一致。品牌升级之后，“未来医生” 将一以贯之的坚持科技赋能医疗长远发展，持续发力以家庭医生为核心的一站式患者旅程，依托 “云医生、云护士、云检测、云医保、云药品、云影像” 六云联动平台，结构化革新医疗服务体系，全面打通医疗服务闭环，凝聚核心竞争优势进一步夯实品牌矩阵，聚焦医疗全产业融合发展，将最优质的医疗服务资源向患者倾斜。