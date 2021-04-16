近日，创始于苏州的新锐连锁咖啡品牌「代数学家咖啡」（algebraist coffee）宣布已于 2020 年年底完成数千万元 A 轮融资，投资方为元生资本，青桐资本担任独家财务顾问。此前代数学家咖啡还获得过物源资本的天使轮投资。

代数学家咖啡定位精品潮流咖啡，前身是 MATRIX 矩阵咖啡，创立于 2015 年。2019 年，品牌升级为代数学家咖啡 algebraist coffee。截至目前，代数学家咖啡营业的直营门店数约为 30 家，其中大部分位于苏州。

关于本次投资，元生资本管理合伙人彭志坚表示:“中国的现制咖啡市场增长迅速，且仍有巨大发展潜力，元生看好新一代中国连锁咖啡品牌机会。Algebraist 代数学家咖啡在提供高品质意式、手冲咖啡的同时，推出以咖啡为基底，融合西柚、酒酿、覆盆子、气泡水等其他元素的咖啡饮品，吸引、转化更多新咖啡消费人群，丰富了消费场景。同时，团队在咖啡原料及制作设备上深度参与，门店空间设计追求现代极简风并融合科技元素，为消费者提供优质体验。创始人 Klein 及其团队有多年咖啡烘焙及产业研究经验，在产品上具有研发及创新能力。”

作为本轮融资独家财务顾问，青桐资本执行总经理晁博楠表示：“中国咖啡市场的增量主要源自现磨咖啡，CAGR 达 32%。Algebraist 代数学家咖啡不仅保留了传统现磨咖啡的优质口感，更在此基础上打造了一系列有创意、有品质的风味咖啡饮料，为消费者提供了更多过渡型的咖啡选择。我们非常看好创始人 Klein 及其团队，懂产品、懂商业，坚持以用户为本，致力于为用户提供一杯好喝、便捷而不贵的咖啡，因此能做到老客消费占比接近一半。我们将陪伴 Algebraist 代数学家咖啡前行，成为新一代中国连锁咖啡代表品牌。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。