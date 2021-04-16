苹果宣布了一项名为 Restore Fund 的碳清除计划，该计划将投资于森林保护项目，从而清除大气中的碳。这支 2 亿美元的基金由苹果与保护国际基金会（Conservation International）和高盛（Goldman Sachs）共同发起，旨在每年从大气中清除至少 100 万吨二氧化碳，相当于超过 20 万辆乘用车使用的燃料量，同时也展示了一个有助于扩大森林恢复投资规模的可行财务模型。

苹果的环境、政策与社会事务副总裁 Lisa Jackson 表示，“通过设立一支既能产生财务收益又能产生真实、可衡量碳影响的基金，我们旨在推动未来更深远的变革，鼓励在全球范围内进行碳清除投资。我们希望其他人加入我们的行列，贡献出他们的资源一起来支持和保护至关重要的生态系统。”

这一举措属于苹果到 2030 年在整个价值链中实现碳中和这一目标的一部分。该公司将在 2030 年之前直接减少供应链和产品中 75% 的碳排放，而剩余的 25% 碳排放则由这支基金通过清除大气中的碳予以解决。树木在生长过程中会吸收碳，研究人员估计，尽管森林砍伐仍在持续，但热带森林吸收的碳超过了过去 30 年间人类燃烧煤炭、石油和天然气所排放的碳。此次合作旨在通过吸引更多企业的参与来扩大规模，从而充分发挥这一自然解决方案的潜力。

为了确保准确地量化森林中储存的碳并避免其再次进入大气，Restore Fund 将使用 Verra、政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change）和《联合国气候变化框架公约》等知名组织制定的国际标准。基金将优先考虑生产性森林，这样的森林可以通过建立缓冲区和自然储备区来改善生物多样性。

作为该基金的合作投资方，保护国际基金会将确保项目符合严格的环境和社会标准。该基金将由高盛负责管理。三方将于今年晚些时候确定新项目。

高盛可持续发展与包容性增长全球负责人 Dina Powell 表示，“我们一致认为，鉴于气候变化形势紧迫，私人资本需要加入到既有和新推出的应对措施当中来，以严格的高标准采取可持续的方式从大气中清除碳。我们相信，这一基金的推出可以促进大量的其他投资资本加入应对气候变化的行列。”