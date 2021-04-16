4 月 16 日， 物联网公司创米科技宣布完成 2 亿元 B 轮股权融资，由达晨财智领投，尚品宅配、中信证券投资有限公司、同创伟业以及小苗朗程跟投。

创米科技表示，本轮资金将主要用于技术研发创新、核心品类扩展、提升自有品牌 “创米小白” 影响力，同时加快布局旗下全屋智能新零售服务体系 “小白慧家”。

创米科技是一家聚焦智能家居，深度融合人工智能，为居家安全与生活提供全方位产品与服务的物联网公司，为最早的一批小米生态链企业，2014 年成立之初即获得顺为资本、小米天使轮投资；2019 年初获 A 轮融资，由执一资本领投、珠海镕聿投资以及旭宁创新投资跟投。

目前，创米科技已公开的核心专利、发明专利、实用新型专利和外观设计专利超过 100 项，累计出货量已超过 4000 万台，用户总量超 1200 万，日活用户超 400 万，产品已经进入全球 150 个国家和地区。

创米科技 CEO 李建新表示：智能家居市场容量巨大，通过本轮融资，我们在自主创新上的表现将更为积极和大胆，加大对机器视觉、人工智能、边缘计算等前沿技术的研发，加大对高端人才储备、全球渠道扩张的投入，以产品和技术双轮驱动，给全球用户分享中国智造的红利。我们看到了全屋智能时代的全面来临，“单品爆品-场景叠加-全屋智能” 仍然是创米坚守的发展路径，我们将全面建设小白慧家新零售服务体系，以此为载体为用户提供更好的线上线下体验，继续拥抱智能家居，继续拥抱 AIoT。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。