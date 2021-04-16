为敏感肌定制的天然成分护肤品、原创设计箱包、全球原产地优选的零食坚果、优质长绒棉的裸睡床品……考拉海购一系列专为女性定制的商品不断上新，每款都对应着一种新生活方式。

4 月 15 日，考拉海购正式推出自有品牌 “考拉海购·出品”，联合全球知名的百年工厂，挖掘 28 个国家 30 多个产业带，打造 “她” 专属频道，持续满足女性用户的个性化消费需求。

考拉海购此次推出的自有品牌包含了 “Karla、考拉之选、Slythlab、Liber Nature、Imforme 和 ORCI” 这 6 个子品牌，覆盖美妆、护肤、服饰、美食等 9 大品类。其中 “Karla” 主打美妆、植物洗护，“考拉之选” 主推精致、智能家居用品，ORCI 则是健康零食品牌。

随着消费升级不断深入，用户需求越来越多元，以高性价比和高差异性为特点的自有品牌开始遍地开花，例如山姆会员店的 Member’s Mark、会员制超市 Costco 的 Kirkland，被越来越多中国消费者认识。而 “考拉海购·出品” 是首个专为女性用户打造的自有品牌。

疫情后进口消费需求加速线上化，尤其是女性消费者对于健康、天然、个性类产品的需求在不断增长。在女性为主要用户的考拉海购，以色列的沐浴工具、土耳其的杏仁、古巴的果汁香水、澳大利亚原始森林的蜂蜜等小众商品，近一年增速均在 135% 以上。

据了解，考拉用户以高净值女性为主，她们对前沿商品的敏感度很高。国外新兴品牌，很快就在考拉海购 App 的搜索词中体现。“考拉推出自有品牌，专为女性用户新需求定制。” 考拉海购自有品牌负责人高松说道。

基于这一用户洞察，考拉海购·出品不是复制成熟的品牌商品，更多是依靠跨境电商的全球供应链能力，做精准的研发和创新，今年将陆续推出 500 款新品。

实际上，考拉对于全球供应链定制能力的挖掘，从 3 年前就已经开始。

“Imforme” 是考拉基于女性敏感肌用户需求，与日本百年工厂科玛共同开发的护肤品牌。上线后每年增速都在 200% 以上，好评率接近 98%。作为研发水平世界前三的工厂，科玛是资生堂、KOSE、嘉宝娜等品牌的合作伙伴。

值得一提的是，中国消费市场的快速复苏和自有品牌的崛起，也给全球制造商提供了新机会。“通过考拉，工厂找到了新的增长点，消费者也能用更好的价格，买到真正适合自己的商品。” 高松认为，无论是山姆的 “Member’s Mark” 还是 Costco 的 kirkland 同样基于这一逻辑。