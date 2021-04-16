列夫·托尔斯泰曾说，理想的书籍是智慧的钥匙。4 月 15 日，拼多多 “多多读书月” 宣布启动 5000 万元读书基金，联合数十家出版社、图书公司对中外经典名著、畅销图书等进行专项补贴。即日起，《史记》《万历十五年》《乡土中国》《社会契约论》《中国哲学简史》《飞鸟集》等上千款正版好书正式登陆百亿补贴频道，专项补贴书目中，优质图书价格最低可至每本 2.5 元。

同日，拼多多与上海图书馆行业协会、上海书刊发行行业协会等一同成为上海市全民阅读联盟首批十家发起单位。

据悉，拼多多于 3 月 31 日启动 “多多读书月” 活动，全力营造 “平价好书 全民悦读” 的良好氛围。读书月活动丰富多彩，不仅与作家、出版社等联合行动，为不同阅读群体打造丰富立体的专项活动，还与各地政府、媒体合作开启 “书香角” 公益捐赠计划，为偏远地区的中小学生送去书香。

“多多读书月” 负责人表示，此次 “知识普惠行动” 致力于 “以经典致敬阅读”，补贴书目由十余位资深编辑从诺贝尔文学奖、雨果奖、星云奖、茅盾文学奖、施耐庵文学奖等获奖作品及全网各大阅读榜单中精选而来，包括商务印书馆、三联书店、人民文学出版社、中信出版社、中华书局等出版的众多经典名作。入选图书上千款，可享受读书基金补贴，帮助平台近 8 亿用户以全网最低价实现 “悦读”。用户通过拼多多 App 百亿补贴频道或搜索 “读书月”“多多读书月” 便可从平台辑录的读书清单里以优惠价格 “拼购” 所喜爱的书籍。

业内人士指出，这是拼多多迄今开展的最大规模 “知识普惠行动”。“在过去的一年中，图书行业电商渗透率已接近 60%，但仍有大量新兴阅读群体的需求未被充分满足。”“多多读书月” 负责人表示，此次活动不设满减、发券门槛，不用比价，直接补贴，以进一步降低阅读门槛，推动知识普惠，让更多 “拼书人” 切实享受阅读的快乐。此外，在 “多多读书月” 期间，平台将持续联合各大出版社，不断更新补贴书目，同时协调物流保障等，为广大读者提供优质的服务。

自 2014 年起，“全民阅读” 连续八次被写入政府工作报告。2021 年政府工作报告指出，要推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，倡导全民阅读。在拼多多平台上，全民阅读也逐渐成为新消费群体的习惯。数据显示，去年有超过 4 亿人次通过拼多多购买图书，其中来自农村地区的图书购买订单量同比增长超过 180%。

目前，拼多多已引进超过 2700 家出版社、图书公司、渠道商，并联合中国人民财产保险股份有限公司推出 “正品保证保险”，覆盖海量图书商品，为消费者提供更加放心的知识消费体验。4 月 5 日，国家反盗版形象大使郑渊洁携 “童话大王旗舰店” 进驻拼多多，为更多读者带来优质少儿读物。4 月 8 日，“多多读书月” 启动 “书香角” 捐赠计划，首站进入四川省凉山彝族自治州，为当地中小学捐赠一万册教辅书籍。

“多多读书月” 负责人表示，下一步，平台将继续加大对正版好书的补贴力度，通过多种形式满足消费者需求，对优质创作者出台举措进行多元化扶持，同各方一起携手推动 “消费公平，知识普惠”，共同助力缩小城乡阅读鸿沟。