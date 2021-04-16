近日，在途商旅宣布完成新一轮逾亿元融资。本轮融资由东方嘉富领投，老股东 DCM、大众点评创始人张涛、九合创投跟投，此次寰亚资本为独家财务顾问。

在途商旅是专业的企业出行全流程服务平台，专注于服务中大型集团公司和上市企业，提供酒店、用车、签证、保险、MICE 等出行产品预订和费用管理方案，为企业降本增效。其总部位于上海，在北京、南京、杭州、温州、深圳、成都等地拥有多家分公司，服务网络和支持中心覆盖全国。

近两年来，在途商旅发展迅速，在大型企业市场中获得包括平安集团、复星集团、国泰君安、旭辉集团、中建设计集团、中国万达集团、森马集团、徐工集团、惠生集团、新奥集团、哈工大、上海交通大学、瑞幸咖啡、正泰集团、神州高铁、优衣库、奥园集团、途虎养车等在内的逾百家企业应用与认可。此次融资将主要用于打造更加透明开放的企业商旅采购服务平台。

在途商旅黄从伟先生表示：“随数字经济时代的到来，企业采购不仅需要解决内部流程和工具问题，还需要真正打通外部资源与服务市场。在途基于商旅业务所构建的开放式平台，既连通了上游资源，又辅助企业对合规性、质量与服务实现极简管理。下一步，在途将在商旅的各项品类上延展自身的全面服务和协同管理能力，并与主流费控厂商深度合作，为客户带来更全面的降本增效与数字化价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。