4 月 19 日，滴滴自动驾驶在上海车展发布全新硬件平台——滴滴双子星（介绍视频点此看）。新平台搭载于沃尔沃 XC90 冗余车型后，可在核心高性能传感器、车载自动驾驶系统、远程协助系统和前装量产车型深度兼容四个方面实现多层冗余，将成为滴滴新一代自动驾驶车队的主力配置。

基于海量网约车数据以及真实路测数据，研发团队对自动驾驶行驶区域进行多维度场景构建分析，推出全新一代更符合无人驾驶运营需求的硬件平台。相较上一代，滴滴双子星自动驾驶硬件平台在传感器数量级和种类，以及性能算力方面都大幅提升，全车传感器数量增至 50 个，算力超过 700TOPS，每秒超千万级点云成像，同时整体造价保持不变。

新一代滴滴自动驾驶车搭载感器数量多达 50 个，最远探测距离超过 300 米，最小可探测距离为 10cm，车规级相机像素总和超 1 亿。通过设计远、中、近距的激光雷达、摄像头、雷达配置方案，结合红外相机等多种传感器功能，前向视角可实现 12 层传感器冗余覆盖叠加，可提升车辆在树荫、隧道、雨雾、逆光、黑夜等复杂的场景下的感知能力，使自动驾驶系统达到更高的安全等级。

滴滴自动驾驶自主研发的 Fallback G 备用系统，即使极端场景下主系统不可用，仍能毫秒级提供足够的安全应对方案。能满足 ASIL-D 最高等级安全认证要求，使得整体安全体系的部署更加周密。

滴滴自动驾驶远程护航中心为无人驾驶测试运营构建第三层安全冗余。通过车辆四周 4 个鱼眼摄像头，配合后台全方位自动驾驶运行场景检测，硬件平台能协助远程护航中心实现零距离多视角的远程监控，从而有效实施远程辅助或通过 5G 实现低延迟的远程控制。

通过与沃尔沃合作构建第四层保障，滴滴双子星率先搭载于沃尔沃 XC90 前装量产冗余车型上，车辆能实现制动、转向、供电、通信冗余，进一步确保行驶安全。在滴滴自动驾驶与沃尔沃汽车战略合作仪式上，滴滴双子星自动驾驶硬件平台首次正式亮相。

滴滴出行 CTO 兼自动驾驶 CEO 张博表示，安全是滴滴研发自动驾驶的初衷。滴滴双子星在多个层次中设计了多重冗余，让主、备两套系统既相互独立，又能密切配合，为用户提供多重安全保障，该方案也将为无人测试阶段做好充分的安全准备。

新硬件平台改装方案增加了迎宾灯带和交互屏幕，以提升乘客、行人与自动驾驶车的交互体验。车顶交互屏幕可以显示行人礼让、靠边停车等多种模式，提升车与人的沟通效率。此外，新硬件平台设备高度集成，后备箱可用空间也进一步扩大。

除推出全新硬件平台，滴滴自动驾驶近期也升级了软件版本，并于今年 4 月初发布全球首支自动驾驶连续 5 小时无接管视频，在连续逆光行驶、狭窄路段超车，无保护左转，以及大型路口掉头等复杂场景表现稳定。去年 6 月，滴滴自动驾驶在上海面向公众推出载人测试服务。今年 3 月，滴滴自动驾驶宣布与广州花都区达成汽车智能网联产业项目合作。