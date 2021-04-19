国内稀缺的专注于血液病分子诊断整体解决方案提供商——北京旌准医疗科技有限公司（简称 “旌准医疗”）今天宣布完成约 2 亿元 C 轮融资。本轮融资由山蓝资本和中关村协同创新基金联合领投，银河源汇、贵阳创投跟投，老股东东方富海、九仁资本持续加注。易凯资本在本次交易中担任独家财务顾问。

旌准医疗表示，本轮融资主要用于进一步推进公司分子诊断试剂产品的大规模临床试验及注册申报，继续加强市场推广力度，推进整体解决方案在核心三级医院的快速复制，快速提升销售收入，同时完成创新产品研发工作，巩固公司在血液病分子诊断领域的头部地位。

旌准医疗成立于 2015 年，至今已围绕各级医院血液病分子诊断需求建立了六大技术平台，能够完整提供实时荧光定量 PCR、第一代 Sanger 测序、第二代高通量 NGS 测序、毛细管电泳片段分析、流式细胞分析、可视化分子病理相关检测设备和试剂，公司开拓了血液肿瘤、移植、新型分子病理、细胞免疫治疗四大领域，提供完整的分子诊断与监测解决方案及相应的产品群和服务链，支撑各级医院院内血液疾病检测、诊断、疗效评估及预后监测全流程检测需求。

旌准医疗创始人叶锋教授表示：“我们非常荣幸获得国内知名投资机构以及老股东的认可和支持。中国血液肿瘤多发于青壮年及儿童，诊疗诉求和消费意愿强烈，随着检测渗透率的快速上升，带来巨大的新增市场。公司是行业内稀缺的能够提供整体解决方案的供应商，随着未来几年注册证井喷，同时在资本的加持下，销售将持续放量，有能力成为行业龙头。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。