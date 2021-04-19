中国智能手机市场在 2021 年结束了低迷期，迎来了 5G 换机的井喷时代。市场情况究竟有多好？根据中国信通院发布的报告，2021 年 3 月，国内手机市场总体出货量累计 9797.3 万部，同比增长 100.1%，其中国内市场 5G 手机占比达 76.2%。数据显示，5G 手机已经成为用户购机换机的首要选择。每日互动（股票代码 300766）个推大数据洞察发现，2021 年一季度，经过新年换机潮，5G 手机的用户数迅速增长，尤以苹果和小米 5G 手机表现最为亮眼。

新年换机潮推动 5G 手机市占率迅猛增长

苹果、小米成为增长 “主力军”

每日互动个推大数据显示，2021 年一季度国内市场上 5G 手机激活设备数占比达 19.2%。经过一年多的发展，无论是在高端机市场，还是在经济实惠的平价机市场，消费者都能找到满足自己需求的 5G 手机。因此，在丰富的机型选择和新年换机潮的双重助推下，5G 手机市场份额实现快速增长。

5G 手机品牌市占率显示，2021 年一季度华为以 38.7% 的市占率持续领跑、排名第一，vivo 和 OPPO 紧随其后排名第二和第三。从品牌市占率增长情况看，iPhone5G 手机市占率为 10.0%，较 2020 年四季度的 5.6% 增长了 4.4 个百分点，涨幅最快；其次是小米 5G 手机市占率为 10.4%，较 2020 年四季度的 8.3% 增长了 2.1 个百分点；OPPO 旗下的 5G 手机市占率也有所增长，由 2020 年四季度的 11.0% 增长到 12.9%。

iPhone12 最受用户欢迎

元旦上新的小米 11 表现亮眼

每日互动个推大数据显示，截至 2021 年一季度，iPhone12 成为最受欢迎的 5G 手机机型，市占率为 4.7%；华为 Nova7 以 4.5% 的市占率排名第二；华为 Mate30 系列和 P40 系列不愧为是华为旗下爆款机型，包揽了第三到第六名；小米旗下的小米 10 和红米 K30 也入围 TOP20。

数据显示，在 2021 年一季度新增 5G 手机中，iPhone12 系列排名第一、第二和第四，处于领跑位置；华为旗下的 Mate40 Pro、P40 系列、Mate30 系列和 Nova7 Pro 均入围 TOP10；值得关注的是 2021 年元旦上新的小米 11，是一季度上市的新机中唯一入围新增 TOP10 的机型，表现十分抢眼。

华为依然领跑 5G 手机市场

小米入围一线城市前三强品牌

每日互动个推大数据洞察了不同年龄段用户 5G 安卓手机的激活使用情况。数据显示，截至 2021 年一季度，华为 5G 手机依然是各年龄段用户的心头好，占比均排名第一；vivo 表现也很不错，在多个年龄段的占比都仅次于华为，排名第二；OPPO 在 45+年龄段的表现略有不足；荣耀在 35+年龄段人群中表现更突出；小米各年龄段市占率显示，其更受年轻人的喜爱。

每日互动个推大数据洞察了不同城市级别 5G 安卓手机的激活使用情况。数据显示，截至 2021 年一季度，在不同级别的城市里华为 5G 手机仍处在领跑位置，尤其是在一线城市，其市占率最高，达 46.4%；vivo 和 OPPO 在下沉市场的表现要优于其在一线、新一线城市的表现；小米 5G 手机在一线、新一线城市的表现更好，尤其是在一线城市，其以 13.0% 的市占率入围前三名。

综合来看，经过一年多的发展，进入 2021 年，各大厂商在 5G 手机上都有了一定积累，用户教育进入收获期，5G 手机的换机大潮正奔涌而来。