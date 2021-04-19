恒大已经在造车上下了巨大的决心，这次抓住上海车展的机会，想向中国消费者，哪怕是世界宣布，在造车这个领域恒大是及其认真的。这次，官方正式宣布时间表，将在第四季度量产明年大规模交付。

整个阵容覆盖 A 到 D 所有级别，以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等全系列车型。

恒大汽车总裁刘永灼和近日加盟的恒大汽车常务副总裁戴雷亮相发布会。

刘永灼在发布会上再次表示，今年四季度，恒驰汽车将全面启动试生产，明年大规模交付，而动力电池产品也将于今年下半年量产。

首次正式亮相的戴雷在发布会上披露了九款恒驰系列参数，他透露，恒驰全系车型最高综合续航都达到 700km，部分车型超过 800km。

其中恒驰的旗舰车型恒驰 1 是全球首款纯电 D 级旗舰轿车，车长 5320mm，轴距达 3170mm，续航达 760km，而纯电超豪华 B 级 SUV 恒驰 9 的车长 4810mm，轴距达 2910mm，续航高达 810km。 恒驰 2 为纯电 B 级运动超豪华轿车，车长 4781mm，轴距 2910mm，综合续航 715km；恒驰 3 是纯电 C 及超豪华中大型 SUV，车长 5030mm，轴距 3020mm，综合续航 700km； 恒驰 4 为全球首款纯电超豪华大 7 座 MPV，车长 5200mm，轴距 3170mm，综合续航 720km。恒驰 5 为纯电 A 级豪华 SUV，车长 4718mm，轴距 2780mm，综合续航 700km； 恒驰 6 为纯电 A 级豪华跨界 SUV，车长 4702mm，轴距为 2780mm，综合续航 720km；恒驰 7 为纯电 B 级超豪华轿车，车长 4820mm，轴距 2910mm，综合续航 710km； 恒驰 8 则是恒大汽车的高端性能产品，为纯电 C 级超豪华轿跑，车长 4955mm，轴距为 3020mm，综合续航里程 720km。恒驰 9 是纯电 B 级超豪华中型 SUV，车长 4810mm，轴距 2910mm，综合续航 810km。