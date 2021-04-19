4 月 19 日，蓝湖产品设计协作平台宣布完成 AB 轮融资，总融资额 3 亿人民币。其中 A 轮融资方为光速中国，A+ 轮投资方为红杉中国，B 轮融资由金沙江创投领投，光速中国和红杉中国跟投。三轮融资额均主要用于产品研发及团队建设。

蓝湖作为提升互联网产品生产效率为驱动的产品设计协作平台，旗下的主要在线协作产品面向 UI 设计师、前端工程师、产品经理等几类人群，协助互联网产品团队进行产品设计及管理的实时协作。

为了解决标准化需求，蓝湖通过 AI 识别+主流产品设计工具的强联动，实现设计稿的自动标注，并生成前端代码，在设计语言和前端语言之间进行翻译转换，提高原型图落地的效率与质量。

比起部分大企业自有的协作部署，蓝湖同时能够为企业客户和 C 端用户提供标准化的云端解决方案，从功能和体验上简化用户对于设计协同的理解，以插件的形式参与用户在主流生产工具上的行为流程，协助设计师建立标准规范，从而降低用户的认知与学习成本，让产品设计的上中下游各个环节能够专注于各自的专业内容。协作效率方面，蓝湖平均能够为设计师在每张设计图上节省 12 分钟标注时间，为产品开发节省 1.5 个工作日/周，有效缩短开发工期。

该公司声称，相比国外同类设计协作产品，蓝湖具有更强的服务势能和完整的工作流、通过提升云端计算的效能，更大程度上适配国内互联网产品团队的工作习惯和场景，并能够针对不同行业的产品特点进行大企业内网部署定制。

蓝湖目前已经拥有数万付费企业客户，在国内 Top 100 的互联网公司中渗透率超过 98%，针对初创团队的服务客单价在 2000 元/年左右，针对企业按人数收费，平均年客单价为 200 元/人；同时，蓝湖为 C 端用户及小型独立项目提供免费增值服务，依靠口碑传播效果实现了近 500 万的注册用户。

目前，蓝湖已在进行 C 轮融资，作为国内第一批验证 2C2B 模式的在线协作平台，仍然处于快速扩张阶段，产品研发团队占比 70% 以上，预计今年年底团队规模将突破 400 人。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。