EMBERTON 是 MARSHALL 便携音箱系列中最为紧凑的一款，小巧的身躯蕴藏着巨大的能量。自发布以来，EMBERTON 不仅在国际上备受媒体和消费者喜爱，而且带来了响亮且充满活力的 MARSHALL 之声。逾 20 小时的多声场立体声播放时长，让你持续尽享经典 MARSHALL 之声。Emberton 现推出两款标志性的全新配色，以传承 Marshall 悠久的摇滚内核，彰显音乐爱好者们的个性。

EMBERTON 油彩白 – 不变油彩

Emberton 油彩白，别具一格的配色，呈现摇滚颓废的一面。没有其他颜色能将摇滚的叛逆演绎到如此高度。经典的复古色调，经受时间的考验，让你将摇滚的黄金时代轻握手中。

EMBERTON 森林绿 – 为探险和逃离而生

与 Emberton 森林绿一起将烦恼抛诸脑后。专为冒险家和出逃者而生，让 Marshall 之声，伴随每一次轻装上路，与音乐一同逃离嘈杂现实。森林绿灵感来源于找寻只有你和属于你的音乐的空间。\

标志性 MARSHALL 之声

Emberton 搭载 Marshall 多声场立体声系统，给你 360 度立体声音乐体验，任一角度，都是最佳角度。通过分离还原立体声录音中的空间效果，Emberton 能产生与其外形尺寸反差鲜明的强悍音效，是同尺寸音箱中的佼佼者。

逾 20 小时无线续航，随身携带，无需时刻担忧电量将尽

Emberton 单次充电即可无线续航逾 20 小时，随身携带，无需时刻担忧电量将尽。外形小巧，坚固耐用，是你随身携带的理想选择。Emberton 配备快速充电功能，充电 20 分钟即可续航 5 小时。音箱顶部的电池指示灯让你轻松留意电量。电量耗尽时，使用随附的 USB-C 充电线即可为 Emberton 快速充电。

坚固耐用的便携设计

Emberton 紧凑精悍。采用硅胶外壳和坚实金属网罩设计，操作便捷，坚固耐用。仅重 700 克，外形小巧，可置于掌心，适合随身携带。IPX7 级防水设计，让 Emberton 在 1 米的水中浸入 30 分钟后仍可正常使用，轻松适应各种场合的需求。

智能而直截了当的设计

Emberton 操作便捷，使用多向控制按钮即可操控。你通过旋钮播放、暂停、跳过曲目、调节音箱的音量，或开关音箱。 Emberton 搭载 Bluetooth 5.0 技术，可轻松连接，音质出色，可支持无线音乐播放。距离音箱 10 米的范围内，各类蓝牙设备均可轻松连接，流畅播放。Emberton 配备现代技术的同时，保留了 Marshall 的经典设计，集澎湃音效和经典造型于一身。 EMBERTON 油彩白和森林绿配色将于 2021 年 4 月 8 日起，于 MARSHALLHEADPHONES.COM 及 Marshall 天猫、京东、苏宁影音旗舰店开售。