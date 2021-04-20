本报告核心洞察： 2021Q1 新发职位同比增长 99.02%，企业职位平均年薪为 16.57 万元，中高端人才平均年薪为 20.76 万元。

在 2021Q1 六大热门领域中，新发职位增长最快的是旅游、新能源汽车领域，2021 年一季度同比增长分别为 109.83%、103.53%；其中，数字经济领域企业平均年薪最高，为 23.17 万元。

从细分行业来看，2021 年一季度中高端人才投递占比最高的行业是互联网/移动互联网/电子商务行业，占比为 11.51%，在所有细分行业中位居第一，企业平均年薪也相对较高，为 28.26 万元。

从 2021 年一季度中高端人才投递占比最高的城市 TOP20 来看，位居前二的城市是上海、北京，投递的中高端人才比例为 13.89%、11.24%。企业提供薪资最高的五个城市是北京、深圳、上海、东莞、南京，企业平均年薪为 29.90 万、28.47 万、27.84 万、27.15 万、26.32 万元。

从 2019 年一季度到 2021 年一季度的投递人数占比来看，投递海口的中高端人才的占比呈持续上升态势，投递来自北京的占比最多；来自东三省的城市占 4 个席位。

2021 年全年，有跳槽打算的职场人占比为 60.71%，而 2020 年这一比例为 38.53%，前者人数是后者的 1.58 倍。想赚更多钱为跳槽首因，薪资福利是跳槽时最看重的因素。

超 9 成人希望跳槽得到猎头帮助，近 7 成人想去 B 轮以上的公司

2021Q1，超 5 成人已拿到 1-3 个 offer，近 2 成人已完成跳槽。跳槽后实际涨薪 20%-30% 的职场人最多，占比近 4 成。

随着疫情在全国范围内的缓解、国民经济的迅速复苏，2021 年一季度人才就业市场重新回春，迎来了金三银四的招聘黄金季，呈现一片繁荣景象。猎聘借此机会推出《2021Q1 中高端人才市场春招跳槽数据报告》（以下简称《报告》），为招聘方和求职者以及相关的行业研究机构提供决策依据和一手资料参考，助力他们早日找到心仪的人选和满意的工作，加深他们对当下招聘形势的了解。

一、2021Q1 中高端人才总体需求情况

新发职位同比增长 99.02%，企业职位平均年薪为 16.57 万元

2021 年一季度新发职位同比去年同期增长了 99.02%；比没有疫情的 2019 年一季度新发职位增长 60.13%，这表明无论与疫情期间还是正常时期相比，2021 年一季度的就业机会都很亮眼。2021 年一季度的新发职位企业平均年薪为 16.57 万元；一季度中高端人才平均年薪为 20.76 万元。

经过 2020 年一年全国上下齐心抗疫，2020 年四季度 GDP 实现了正增长，2021 年一季度疫情更大幅度地缓解，全国各地陆续推广疫苗接种，就业信心也得到了很大提振，2020 春节后企业正常开工。猎聘调研显示，2021 年春节后开工第一天，到岗率达到 90%-100% 的企业占到 52.80%（2020 年开工第一天，到岗率达到 90%-100% 的企业占比为 39.75%）；80.75% 的企业对 2021 年的招聘形势有信心，也有诚意提供更多的薪资招聘优秀的人才。

薪资的增长一定程度上也是职场人打拼的动力。从 2021 年猎聘年初的调研来看，77.96% 的职场人对当前就业形势预期良好，其中 69.26% 的人表示有信心，8.70% 的人表示非常有信心。

正是由于经济和疫情的快速好转，就业双方信心进一步增强，形成了良性循环，使得 2021 年一季度的就业数据呈现喜人态势。

二、热门领域人才需求分析

从 2021 年一季度的六大热门领域——新能源汽车、旅游、影视、制药医疗、新消费、数字经济来看，各领域一季度的新发职位增长大体呈井喷趋势，新发职位同比增长均超 50%。

值得注意的是，比起未发生疫情的 2019 年一季度，2021 年一季度制药医疗、新消费、数字经济新发职位增长幅度可观，分别为 48.55%、137.20%、95.30%。

1、旅游就业机会报复性增长，同比增长高达 109.83%

在六大领域中，2021 年一季度新发职位同比增长最快的是旅游、新能源汽车领域，增幅分别为 109.83%、103.53%。同比增速位居第三至第六的是制药医疗、数字经济、新消费、影视，增幅分别为 80.89%、79.74%、64.92%、53.37%。

旅游和影视是在 2020 年整年受疫情负面影响较大的领域，随着 2021 年疫情在全国范围内的大幅缓解，二者均迎来报复性增长。2021 一季度国内各地出行全面解禁，出行码互认，旅游业基本全面放开，被疫情裹足的人们需要在旅游中放松心情，地方经济也迎来新的活力。影视领域 2021 年春节期间在长期低迷后迎来最强档期，进入快速反弹期，对相关人才也具有较大需求。

2、巨头扎堆开启造车，新能源汽车新发职位同比增长 103.54%

随着小米、BAT、苹果等巨头纷纷涉足跨行业造车，新能源汽车的关注度和讨论度也在持续增长。作为国家战略性新兴产业之一，新能源汽车也同样受到了资本市场的热捧，因而 2021 一季度的新发职位同比出现激增，高达 103.54%。

3、数字领域平均企业年薪为 23.17 万元

从这六个热门领域 2021 年一季度的职位企业平均年薪来看，数字经济最高，为 23.17 万元；其次是新消费的企业平均年薪，为 19.66 万元。新能源汽车、旅游、影视和制药医疗的企业平均年薪为 18.95 万元、18.61 万元、17.55 万元、15.20 万元。数字经济是拉动国民经济增长的新引擎，2021 年全国两会政府工作报告中强调打造数字经济新优势，营造良好数字生态，建设数字中国，数字经济也必将成为就业的新高地。

4、职场人跳槽最想进入新消费领域

根据猎聘一季度针对职场人的调研，在这个六个热门领域中，职场人跳槽最想进入的领域为新消费、数字经济和新能源汽车，投票率为 49.23%、47.68%、45.51%。由新技术、新商业模式、新媒介驱动的新消费领域，为疫情以来人们的生活带来了新的体验和便捷性，以国潮为代表的新消费产品大受年轻人的喜爱，更符合年轻人对便利、快捷、高颜值和强互动的产品属性的诉求，因而该领域对职场人的吸引力最大。

三、中高端人才简历投递情况分析

1、中高端人才分行业投递情况分析

互联网细分行业投递占比最高，薪资竞争力强

从细分行业来看，2021 年一季度中高端人才投递占比最高的行业是互联网/移动互联网/电子商务行业，占比为 11.51%，在所有细分行业中位居第一，比 2020Q1、2019Q1 的占比提升 1.01 个百分点和 0.07 个百分点。2020 年一季度投递人数占比位居第二的是房地产开发/建筑/建材/工程，为 9.07%, 比 2020Q1、2019Q1 的占比提升 0.26 个百分点和 0.23 个百分点。在过去六个季度，投递互联网、房地产细分行业的人数占比在各个季度均位居行业前两名，且投递人数占比总体处于上升趋势，深受求职者的欢迎。

互联网/移动互联网/电子商务行业就业灵活，与其他行业融合性高。而房地产开发/建筑/建材工程行业在 2020 年下半年疫情缓解后恢复较快。同时，这两个行业职位的企业平均年薪也相对较高，分别为 28.26 万元、27.84 万元，高薪也是这两个行业吸引中高端人才的重要原因。

在投递人数占比前 20 的行业的薪资中，职位的企业平均年薪最高的为专业服务，2021 年一季度平均年薪为 31.66 万元。专业服务因其垂直性较强，本身门槛较高，因而薪资也较高。

2、中高端人才分城市投递情况分析

1）投递上海的人数最多，北京职位薪资最高

从 2021 年一季度中高端人才投递占比最高的城市 TOP20 来看，占比最高的城市是上海、北京，投递的中高端人才比例为 13.89%、11.24%；其次是深圳、广州、杭州、成都，位居第三至第六，占比区间为 4.00%-8.00%。其他城市均小于 4%。

从这 20 个城市的职位薪资来看，2021 年一季度企业提供薪资最高的五个城市北京、深圳、上海、东莞、南京，企业平均年薪为 29.90 万、28.47 万、27.84 万元、27.15 万元、26.32 万元。

北京、上海、深圳均属于产业成熟和经济发达的强市。值得注意的是，东莞这几年作为新晋的新一线城市，实力不容小觑，据 21 数据新闻实验室的数据，在全国 2020 年的 GDP 百强城市中，东莞位居第 24，GDP 为 9650 亿元，有望突破万亿大关。投递东莞的中高端人才占比也在过去六个季度中呈上升趋势，从 2019 年一季度的 1.14% 上升到 2021 年一季度的 1.37%, 投递占比排名也一直稳居第 17 位。

2）人才流入趋势较为明显的城市：海口

从 2019 年一季度到 2021 年一季度连续六个季度的投递人数占比来看，投递海口的中高端人才的占比呈持续上升态势，从 2019 年一季度的 0.34% 上升到 2021 一季度的 0.45%, 上升了 0.11 个百分点。2020 年 6 月，《海南自由贸易港建设总体方案》正式公布，旨在要打造资本、知识、技术、管理、数据等全球优质生产要素聚集区，为全国高质量发展提供典型示范。根据《海口日报》4 月 12 的报道，三年来海南引进人才 23.3 万人，同口径增长 675%。其中，超过一半的人才是该方案发布后引进的。海口作为海南省会，是承接外来人才的重镇。

从一季度海南省外向海口投递简历的人才来源城市分布来看，北京位居第一，占比为 9.83%。深圳位居第二，为 4.82%。上海、广州位居第三、第四，占比为 4.82%、4.52%。值得注意的是，在投递来源前 20 城市中，来自东北城市的中高端人才较多，且排名较靠前，包括哈尔滨、沈阳、长春、大连，位居第五、第八、第十四、第十五，占比分别为 2.45%、1.66%、1.17%、0.97%。海南有 “东北第四省” 的称号，东北有上百万人在海南定居。相比东北寒冷的气候，海口的自然环境更加宜居，另有政策鼓励，因而吸引了不少东北的人才投递。

四、职场人跳槽情况分析

金三银四是一年一度的跳槽旺季，今年全国各地基本都保证了正常开工，而企业春招也在正常有序进行，职场人比去年更加活跃，有跳槽意愿的人急剧增多。

1、跳槽意愿分析

1）超 6 成人今年全年有跳槽打算，是去年的 1.58 倍

根据猎聘一季度针对职场人的调研数据，2021 年全年，有跳槽打算的职场人占比为 60.71%，而 2020 年这一比例为 38.53%，前者人数是后者的 1.58 倍。

2）想赚更多钱为跳槽首因，薪资福利是跳槽时最看重的因素

猎聘调研显示，受访者想跳槽的四大原因是，“想赚更多的钱”“追求更好的发展机会”“工作遇到瓶颈，想要有所突破”“疫情缓解，经济复苏，看好就业市场”，得票率为 62.54%、48.61%、45.20%、34.67%，这说明职场人跳槽的考量更为实际。

因而，“薪资福利” 成为多数人跳槽选工作最看重的因素，得票率为 88.24%； “稳定性” 位居第二，得票率为 51.39%。疫情缓解后，职场人跳槽对稳定性的诉求降低，而更多的是利益驱动。

3）超 9 成人希望跳槽得到猎头帮助，近 7 成人想去 B 轮以上的公司

在想跳槽的职场人中，93.50% 的职场人表示希望得到猎头帮助。当被问及跳槽最想去的公司类型，67.8% 的职场人选择 “融资 B 轮以上业务稳定、成熟的公司”；选择上市公司的职场人占比 21.36%；选择初创公司的职场人占比仅为 10.84%，这表明职场人跳槽不愿意冒太大风险去创业公司，选择更加务实。

2、职场人跳槽进度分析

1）超 5 成人 2021Q1 已拿到 1-3 个 offer，近 2 成人已完成跳槽

猎聘调研显示，截至目前，在所有想跳槽的人中，54.49% 的人已拿到 1-3 个 offer。今年以来，19.50% 的职场人已完成跳槽，其中，92.06% 的职场人对新工作表示满意。

2）跳槽后实际涨薪 20%-30% 的职场人最多，占比近 4 成

今年已完成跳槽的人之中，实际涨薪 20%-30% 的职场人最多，占比为 38.1%；实际涨薪 10%-20% 的人占比位居第二，为 30.16%；实际涨薪 10% 以下的人占比为 14.29%；涨薪 30%-50% 的人占比为 12.7%；而涨薪 50%-80% 的人占比仅为 3.17%。对比来看，期望薪资涨幅在 20%-30% 的职场人占比也是最多的，为 49.85%。

这表明，20%-30% 的涨薪幅度是多数人期望涨幅，且在实际中也相对容易实现。猎聘高级职场顾问建议求职者跳槽时对薪资理性期待，既不可不切实际，又不能让自己吃亏。

今年一季度，就业形势峰回路转，招聘双方均对未来信心满满。热门领域也焕发出新的活力，成为高潜股。建议求职者把握好求职机会，提高自己的薪资谈判技巧，为自己谋求更好的职业发展，当然前提是打铁还需自身硬，平时就需要积累好自己的软实力和硬技能，对好工作要有执着的追求，才能一次次为自己的职业生涯增加筹码。