思迈特软件（Smartbi）宣布完成亿级 B+ 轮战略融资，本轮投资方为全球企业级数据分析和组织智能服务平台提供商明略科技。此前，思迈特软件曾先后获得来自价值资本、方广资本的数千万元 A 轮投资，及高成资本、琥珀资本的 1.25 亿元 B 轮投资。

广州思迈特软件有限公司（Smartbi）作为商业智能 BI 和大数据分析产品提供商，致力于为企业客户提供一站式商业智能解决方案，包括企业报表平台、自助分析平台和数据挖掘平台。思迈特软件服务客户群体已覆盖金融、政府、制造、地产、能源、零售、教育等行业，客户包括中国银行、交通银行、深交所、中信证券、国家电网、华为、淘宝、万达、京东方等 3000 余家企业。

本次获得明略科技投资，除了资本层面的合作，在产品、技术、市场等方面双方也将全面开启战略合作。

在产品方面，为了实现优势互补，双方将推动思迈特软件的 Smartbi 产品与明略科技的全域营销测量（OMI）、商业智能与分析（BIA）、企业智能管理系统、数据中台、安智建模平台等产品的融合与匹配，为客户提供更全面的一站式解决方案。

在技术方面，双方将互相借鉴，取长补短，整合最优技术为产品赋能。

在市场方面，明略科技将根据行业市场和客户需求，在快速消费品、3C 产品、泛媒体、工业、金融、数字城市、安智（即面向公安、消防部门提供的知识图谱及其他建模业务）、教育等各个行业中，与思迈特软件开展项目合作，共同开拓市场。

思迈特软件 CEO 吴华夫表示：“Smartbi 会进一步加大研发投入，持续保持产品技术领先。特别是对于 AI 技术在 BI 领域的探索，我们将不遗余力。在即将推出的 Smartbi V10 版本中，我们还会提供全新的增强数据模型，搭配全新的 OLAP 引擎，在业务用户自助分析和 BI+AI 方面有更大的突破。此外，Smartbi 会与合作伙伴深入联动，为更多的行业客户数字化转型助力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。