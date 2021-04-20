Strategy Analytics 汽车互联出行服务追踪了 119 个不同国家的 140 多家运营商，并发布了 2021 年上半年全球网约车市场更新及其相关的全球网约车市场预测。2020 年对于各地区的网约车运营商来说异常艰难，整个行业的全球总收益（总预订量）下降了 18%，优步在 4 月 12 日宣布 2021 年 3 月总预定量创新高，很明显，行业的反弹已近在眼前，但市场行情仍将永远改变，因为许多运营商已转向快递/外卖行业，并将其视为长期增长的关键。

2020 年上半年，随着 COVID-19 疫情席卷全球，全球网约车公司艰难应对，优步、Lyft、Bolt、Careem、滴滴、Free Now、Grab、Gojek、Ola、Yandex 等主要网约车乘车量急剧下降。主要网约车运营商进行了大规模裁员、新一轮融资和与疫情相关的举措，如医疗运输、食品、杂货和包裹快递。

Strategy Analytics 汽车互联出行（ACM）服务最新发布的研究报告《2021 年上半年全球叫车服务市场更新：全球网约车运营商面临艰难的宏观经济环境》估计，未来 10 年，全球网约车服务的活跃司机数量将以 9.8 % 的复合年增长率增长，全球市场预计将在 2022 年底复苏。

Strategy Analytics 汽车互联出行服务总监 Roger C. Lanctot 表示：“尽管复苏在即，但优步、滴滴、Grab、Yandex 等全球运营商在未来的发展中将会有很大不同，因为它们都在寻求巩固市场主导地位，同时抵御区域竞争对手。送餐是一个焦点，因为它推动了面向多用途支付和金融应用的发展。”

Strategy Analytics 汽车互联出行服务行业分析师 Ben Lundin 补充说：“短期转向食品、杂货、药品和包裹快递显然得到了回报，但司机供应是一个问题——运营商在应对送餐服务的历史需求的同时，2021 年至 2022 年出行需求也会增长。”