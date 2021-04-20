根据 Strategy Analytics 公布的最新数据，2021 年第一季度全球智能手机出货量为 3.4 亿部，同比增长 24%，是 2015 年以来的最高增长。智能手机市场的反弹受到了消费者对老旧设备的健康需求以及中国厂商对 5G 的大力推动。

Strategy Analytics 高级总监隋倩表示：“受多价格段 5G 产品成功的推动，中国智能手机厂商在该季度表现极其优秀。2021 年 Q1，中国智能手机出货量同比增长 35%，达到 9400 万台。在全球范围内，五大厂商在 2021 年 Q1 共占据了 76% 的市场份额，高于一年前的 71%。芯片短缺和供应方面的限制在该季度对五大厂商并没有造成重大影响，但我们认为，在未来几个季度，小型厂商将会感到担忧。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充道：“2021 年 Q1，三星凭借 7700 万的出货量仍保持全球智能手机最大厂商的位置，比 2020 年 Q1 的 5800 万部增长了 32%。三星新推出的更经济实惠的 A 系列 4G 和 5G 手机，以及早些时候推出的 Galaxy S21 系列，使三星在该季度的表现稳定。苹果 iPhone 全球出货量为 5700 万部，以 17% 的市场份额位居第二。5G iPhone 12 系列背后的强劲势头仍在多个市场持续。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯指出：“就智能手机出货量而言，小米已经连续第二个季度位居第三。2021 年 Q1 小米全球智能手机出货量为 4900 万部，市场份额 15%，高于一年前的 10%。小米在印度和中国保持了强劲的势头，在欧洲、拉丁美洲和非洲地区的扩张也开始结出硕果。OPPO（不包括 Realme 和一加）赢得了 11% 的市场份额，在该季度仍然是排名第四的智能手机厂商，其次是 vivo。vivo 在 2021 年 Q1 出货量同比增长了 85%。”