一开始根据苹果春季发布会预告图中的彩色 logo 判断，以为苹果会带来多配色入门款新 iPad，而没想到却是新款 iMac 登场了。新的 24 英寸 iMac 搭载 M1 芯片，机身非常薄，仅 11.5 毫米厚，这要得益于高集成度的 M1 芯片，机身内部主板和风扇的体积均有缩小。新 iMac 采用全新设计，屏幕边框更窄，整体显得更轻盈、时尚。

新款 iMac 配备 4.5K 视网膜屏幕，亮度达 500 尼特，采用抗反射涂层，支持原彩显示。1080p FaceTime 高清摄像头在 M1 的图像信号处理器（ISP）加持下画质得到提升。麦克风和扬声器方面，苹果称二者均为 Mac 上「最好的」：三麦克风阵列，可降低声音回授、减弱噪音影响；六扬声器系统带来更好的环绕音效体验，并支持空间音频。接口与拓展方面，配备 4 个 USB-C 口，其中两个支持雷雳 4；电源接头为磁力吸附形式，线缆颜色也与机身同色系。

苹果表示，在 M1 芯片加持下，对比标配的 21.5 英寸 iMac 机型，24 英寸 iMac 的中央处理器速度提升最高达 85%，图形处理速度最高提升至两倍。

配件方面，有同色系的键盘、鼠标和触控板。其中，妙控键盘提供三个版本——有专门的聚焦搜索、听写、勿扰模式和表情符号功能键版本、配备 Touch ID 的版本，以及带数字键盘的全尺寸版本。Touch ID 版本将锁定按键作为识别按钮，指纹讯号传输方式为无线，且经过端到端加密处理。

24 英寸 iMac 分为 7 核图形处理器和 8 核心图形处理器两个版本，低阶版起售价为 9999 元，为 8GB RAM、256GB 存储空间规格，标配妙控键盘，有蓝、绿、粉、银四种配色；高阶版 11499 元起售，包装内含带 Touch ID 的妙控键盘和千兆以太网端口，颜色除上面的四种外还有黄、橙、紫。新 iMac 将于 4 月 30 日接受订购，5 月中下旬发售，目前官网显示「机型将在获得批准后发售」。