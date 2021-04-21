苹果在春季发布会上带来了新一代 iPad Pro。此次产品升级最大的亮点在于 M1 芯片和 12.9 英寸版本的 mini-LED 屏幕。换上 M1 芯片后，iPad Pro 产品线与其他 iPad 系列做了进一步区隔，同时在性能和软件生态上进一步向 Mac 靠拢。

先来说说大屏版 iPad Pro 上的 mini-LED 显示屏。该屏幕采用超过 1 万颗 mini-LED，苹果将其称为「Liquid 视网膜 XDR 屏」，它的对比度高达 1000000:1；全屏亮度 1000 尼特，峰值亮度达 1600 尼特，此外像是 P3 广色域、原彩显示和 ProMotion 自适应刷新率这些显示技术也是有的。11 英寸版本采用的还是 LCD 面板。

新 iPad Pro 支持 5G，前置超广角镜头为 1200 万像素，视角达 122 度，支持人物居中功能，可利用机器学习裁切画面，让你在视频聊天时总是处于屏幕中央，并会自动跟随、放大或缩小画面。

背面的主摄采用 1200 万像素广角加 1000 万像素超广角镜头的组合，另外还配有激光雷达扫描仪，现已支持智能 HDR 3。接口方面，新 iPad Pro 支持雷雳 4，有线传输速度最高达 40Gb/s。另外，新 iPad Pro 当然也支持第二代 Apple Pencil，妙控键盘此次还提供了新的白色款。其依旧搭载 4 扬声器和 5 麦克风阵列。

发售资讯方面，11 英寸新 iPad Pro 6199 元起售，12.9 英寸为 8499 元起，最高可选 2TB 容量版本，将于 4 月 30 日接受订购，5 月中下旬发售。