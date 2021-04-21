据外媒报道，游戏聊天平台 Discord 已经结束了与潜在收购方微软等公司的交易谈判，并考虑在接下来将继续保持自身的独立。此前，曾有消息指出Discord 打算以超过 100 亿美元的价格将自身售出，且与其中之一的收购方签署了独家收购协议。

自 Discord 出售传闻公布以来，业内多家媒体均认为微软最有可能完成此次收购，而微软 Xbox 部门总监菲尔·斯宾塞也与 Discord 讨论了这项潜在交易。不过，当时也有人士指出，Discord 的运营状况并没有什么问题且对自身有着绝对的掌控，因而此次出售不太可能达成。目前看来，这一推断似乎已经成立。

在本次的报道中，消息人士透露 Discord 对 IPO 表示出了很大的兴趣。而就上月中旬，Discord 曾聘请了前 Pinterest 财务主管 Tomasz Marcinkowski 担任其首席财务官，这在当时被看作是 Discord 正在考虑上市的迹象。不过，Discord 联合创始人兼首席执行官 Jason Citron 此前有对 Discord 的上市计划表示出了否认，称现在并不打算让 Discord 上市。

Discord 由 Jason Citron、Stanislav Vishnevskiy 于 2015 年共同创立，是一个主打为游戏玩家提供语音聊天服务的工具平台。目前，Discord 拥有超过 1.4 亿的月活用户，注册帐户数量也到了 3 亿，平台的每日通话时长更是有着 40 亿分钟之多。

根据 Crunchbase 数据，Discord 已经获得近 4.8 亿美元融资，在于去年 12 月份完成一轮 1 亿美元最新融资时的估值为 70 亿美元，较其与半年前完成的上一轮融资的估值提升了一倍。此外，腾讯在 Discord 2015 年时的 B 轮融资时有进行参投。