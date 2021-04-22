创新离不开资本的助力与支持，甚至在某些特定环境下，资本的趋势也会影响到创新的发展方向。作为创新生态中不可或缺的一部分，BEYOND 国际科技创新博览会时刻关注着资本的动向，倾听资本的声音，特设置投融资环节，将汇聚全球一线风险投资基金，用专业的观点、国际化的交流机会，搭建一个以创新为核心的资本网络，助力创新事业发展。

汇聚顶级投资人与跨界流量大咖，共同探讨新的创新格局构建

BEYOND 国际科技创新博览会将于 2021 年 8 月 26-28 日于澳门举行，除了邀请到汇聚国内顶级机构投资人，分享疫后资本市场新趋势以及投资新风向和新策略，还将请到多位跨界流量嘉宾参与演讲，以不同的视角透析相关产业发展沿革。此外，还将邀请多位国际重磅嘉宾参与演讲，从国际资本的视角展望中国创新经济产业的未来发展机遇，透析新世界秩序的构建逻辑。

目前，红杉资本，IDG 资本，创新工场，GGV 纪源资本，高瓴资本，深创投，启明创投，经纬创投，光速中国，华创资本等已确认参加，更多国内外知名投资机构嘉宾将逐一揭晓。

三大子活动共建 BEYOND 投融资环节，助力创新冲破束缚逆势生长

为搭建更加高效快捷的投融资国际交流平台，BEYOND 国际科技创新博览会为投融资环节设计了 3 个子活动：国际投融资峰会、国际创新路演、国际资本对接会，从分享、路演、对接等促进创新创业者与全球顶尖投资人和各个行业跨界顶流大咖充分交流，搭建投资人与创业者的沟通桥梁，也为资本和创新提供更多双向选择机会，进而推动创新的应用落地以及促进行业发展与繁荣。

01 BEYOND 国际投融资峰会



疫情的爆发也许也正在迎来一种全新的增长模式，相信敏锐的资本也会因势利导，探索新的方向与出路。我们需要去拥抱创新的未来，聆听重要的声音，共同探索冲破周期束缚的新途径。

02 BEYOND 国际创新路演



毫无疑问，目前在经历一段艰难的时刻，但仍有许多优秀的团队与创新企业被掩埋在看不见的角落，等待着被发现与帮助。BEYOND 国际创新路演将搭建起闪亮的舞台，谁能经受住台下全球最优秀的 VC 们的考验，谁就能脱颖而出一鸣惊人。

03 BEYOND 国际资本对接会



随着疫情的平息与新一段经济周期的临近，资本依然看好市场的发展潜力。在 BEYOND 国际科技创新博览会，针对性的搭建了一个高效的投融资平台——“投融资对接会”， 以一对一的形式为到场创业者与契合的投融资机构进行一场面对面的直接交流。

在此，我们期待更多 VC 机构参与到 BEYOND 国际创新博览会，探索如何在新的时代周期内共同发挥更强大的力量，详情您可以咨询：shengli@technode.com

更多关于 BEYOND 国际科技创新博览会的其他环节，请登陆官方网站：http://beyondexpo.com

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