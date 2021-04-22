4 月 22 日，跟谁学宣布，已沿用 7 年的集团名称将正式由 “跟谁学” 更名为 “高途”。更名后的高途分为高途课堂和高途学院，分别服务 K12 中小学和成人业务需求。

2014 年 6 月，在线教育热潮兴起，陈向东带领创建跟谁学，团队成员主要来自百度、阿里、腾讯等互联网公司和新东方等教育公司。2016 年 11 月跟谁学内部开始探索 B2C 的在线直播大班课业务，2017 年 6 月，高途课堂正式发布，公司开始 all in 在线大班直播业务。2019 年 6 月 6 日，跟谁学在美国纽交所上市，2019 年 12 月 28 日跟谁学旗下 K12 业务划归到高途课堂旗下。

今年是跟谁学创办的第七年，4 月 22 日跟谁学进一步品牌聚焦，原 K12 业务保持不变，仍为 “高途课堂”，将跟谁学旗下成人教育业务板块更名为高途学院，集团名称更名为高途集团。

跟谁学表示：“由于高途课堂的业绩已经占到年报的近 90%，跟谁学已经不能代表现在的业务品牌，为实现更好的业务聚焦，节约营销费用，单一品牌可以更好地服务学员的全周期需求，有利于业务板块的品牌联动。”

发布会上，高途集团还带来了更多新内容。在内部教研方面，高途集团用科技赋能教育，发布高途奇点研究院，赋能教师、教研和内容服务生态。

业务层面，K12 业务品牌仍为 “高途课堂”，成人在线品牌更名为 “高途学院”。

同时高途课堂宣布发布在线教育新一代产品，开始探索 “本地网课”，实现网课本地化，本地化招生，本地化服务，本地优质教师，以持续提升在线教育的产品、教学和服务。